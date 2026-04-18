Macron apuntó contra Hezbollah por la muerte de un soldado francés en un ataque en el Líbano

PARÍS.- Un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos en un ataque este sábado contra cascos azules de la ONU en Líbano que, al parecer, fue llevado a cabo por el movimiento proiraní Hezbollah, según denunció el propio presidente Emmanuel Macron. El ataque ocurre mientras rige un alto el fuego en el territorio con Israel, vigente desde la medianoche del jueves.

“Todo apunta a que Hezbolá es responsable”, escribió Macron en X, instando a las autoridades libanesas a detener a los responsables.

El presidente francés reclamó a los dirigentes libaneses “garantizar la seguridad de los soldados de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano” (FINUL) en conversaciones con el presidente y el primer ministro del país, de acuerdo al mandatario.

Tras ello, Macron identificó al soldado como el sargento primero Florian Montorio, del 17° Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban e indicó que tres de sus “compañeros de armas” también resultaron heridos y debieron ser evacuados.

Según precisó en X la ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, el soldado fue sorprendido en una “emboscada” cuando su unidad se dirigía a un puesto de la FINUL y murió por un “disparo directo”.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL.



Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués.



La Nation s’incline avec respect… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

Explicó que el puesto al que se dirigían había quedado “aislado durante varios días por los combates en la zona” y agregó que la emboscada fue perpetrada “por un grupo armado a muy corta distancia”. Vautrin señaló además que Montorio fue “recogido por sus compañeros bajo los disparos”, pero no lograron reanimarlo.

Las patrullas de FINUL operan en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, donde ambos bandos combaten desde el mes pasado. Hezbolá arrastró en marzo a Líbano en la guerra en Oriente Medio con lanzamientos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Los cascos azules de la ONU han actuado durante décadas como fuerza de separación entre Líbano e Israel, aunque su mandato concluye a finales de este año.

El ataque cerca de la localidad libanesa sureña de Ghandouriyeh ocurrió luego del alto el fuego de 10 días que entró en vigor a la medianoche del jueves entre Israel y el Líbano.

Hezbollah niega responsabilidad

En Beirut, tres funcionarios judiciales dijeron que el Tribunal Militar del país abrió una investigación sobre el incidente y está en contacto con el Departamento de Inteligencia del Ejército para trabajar en la identificación de los agresores. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Hezbollah negó vínculos con el ataque y en un comunicado pidió cautela al asignar culpas y emitir juicios hasta que el ejército libanés complete su investigación para determinar plenamente las circunstancias del incidente. Hezbollah agregó que las fuerzas de paz deberían coordinarse con el ejército libanés en sus operaciones.

Hezbollah expresó sorpresa en el comunicado por las acusaciones apresuradas en su contra, especialmente dado el silencio de esas mismas partes “cuando el enemigo israelí ataca a las fuerzas de la FINUL”.

Agencias AFP y AP