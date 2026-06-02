Máxima Zorreguieta en modo Mundial: jornada de fútbol y un inesperado guiño a la Argentina

El 11 de junio arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la emoción es tal que hasta la reina de los Países Bajos dejó en evidencia su fanatismo por el deporte. Este martes 2 de junio, Máxima Zorreguieta inauguró un evento deportivo para impulsar el fútbol en la ciudad de Voorburg y sorprendió a todos con un inesperado guiño a la Argentina.

En calidad de presidenta honoraria de la Fundación Mind Us, la cual promueve la salud mental en los jóvenes, la reina inauguró este martes el programa La lesión invisible, de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB, por sus siglas en neerlandés) y la compañía Zilveren Kruis, que tiene como objetivo “convertir la salud mental en un tema de debate en el fútbol amateur”.

Este martes, la reina inauguró el programa "La lesión invisible", que tiene como objetivo que la salud mental sea un tema de debate en el fútbol amateur (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La monarca asistió al Foro Deportivo de Voorburg para la inauguración junto a la ministra de atención a largo plazo, juventud y deportes de los Países Bajos, Mirjam Sterk. También participó de un taller donde conversó activamente con los jóvenes deportistas amateurs, exfutbolistas y entrenadores, y asistió a un calentamiento en la cancha previo a un partido. Durante la jornada, la reina sostuvo la pelota de fútbol característica del programa que, además de tener escritas preguntas para reflexionar durante los entrenamientos, curiosamente era de color celeste y blanca.

Pero, más allá de la coincidencia entre el color del balón y la camiseta de la selección argentina, para sorpresa de muchos, Máxima también llevó una vestimenta a tono que no pasó inadvertida. Lució una blusa de mangas largas color celeste, un pantalón tiro alto color beige y zapatos bajos marrones con un trench sobre los hombros.

Máxima Zorreguieta participó de un evento deportivo

Si bien es cierto que durante el Mundial la reina y su familia alentarán a la selección neerlandesa, que debuta el domingo 14 de junio frente a Japón por el Grupo F y luego se medirá ante Suecia y Túnez, el reciente evento despertó la ilusión de que, en silencio, también siga el fixture del Grupo J, el cual encabeza la selección argentina.