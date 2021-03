“Mafioso internacional” y “estúpido”: el mensaje de Lenín Moreno en la polémica con Fernández

QUITO.- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tildó de “mafioso internacional” y “estúpido” a su par argentino, Alberto Fernández, en un mensaje sin destinatario aparente colgado en redes sociales, pero que según confirmaron altas fuentes de la presidencia del país andino iba dirigido a él.

“A propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados...”, dijo Moreno, que agregó una imagen y una frase del escritor Mark Twain: “Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y allí vencerá por experiencia”. El mensaje ha sido distribuido por redes y por el grupo de periodistas en WhatsApp de la presidencia ecuatoriana sin una atribución personal, pero una alta fuente en Carondelet, sede del Ejecutivo, confirmó que los objetivos del mensaje eran Alberto Fernández y el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, antiguo aliado de Moreno que luego devino en rival político.

Además, agregaron que Moreno lo escribió en respuesta a las declaraciones que hizo el martes el mandatario argentino en una entrevista con CN5 en las que se refirió al distanciamiento de Moreno y su exvicepresidente Jorge Glas, en prisión desde 2017, al ser consultado por un eventual rompimiento con Cristina Kirchner. “Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno, ¿eh? El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencia con Cristina. Las tengo, no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas, no sé si en muchas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina”, dijo.

Glas cumple prisión desde 2017 por un caso de corrupción relacionado con una de las tramas de la firma brasileña Odebrecht y, al igual que sus acólitos, considera ser objeto de una persecución política. El gobierno ecuatoriano interpretó la comparación hecha por Fernández como una “inaceptable intervención” en asuntos internos del país y expresó en primer lugar una “enérgica protesta” por escrito de la Cancillería ecuatoriana. En la misiva, el gobierno ecuatoriano dice “no aceptar que se realicen comparaciones insultantes para con el Presidente de la República del Ecuador”, a la vez que defendía la independencia de su Poder Judicial.

Además, en medio de la controversia, el canciller de Ecuador, Luis Gallegos, renunció a su cargo, según informaron este anoche varios medios locales. El diplomático presentó su dimisión en una carta dirigida a Moreno, en la que adujo “motivos estrictamente personales”, señaló el diario estatal El Telégrafo. El Comercio señaló que, “en un breve diálogo” con el diario, “Gallegos confirmó su salida”.

El gobierno no se ha pronunciado sobre el tema y fuentes oficiales consultadas por la AFP evitaron responder. La renuncia de Gallegos se produce en medio de una controversia diplomática con la Argentina por declaraciones polémicas de Alberto Fernández sobre Lenín Moreno. Quito presentó el miércoles una “enérgica protesta” y decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Juan José Vásconez, para un “análisis exhaustivo de las relaciones”.

Agencias DPA, AFP y ANSA

LA NACION