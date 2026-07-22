Marco Rubio niega tener un “interruptor de apagado” sobre la IA y busca calmar a sus aliados

WASHINGTON.– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió a los diplomáticos que rechacen las conversaciones sobre un “interruptor de apagado” en los productos tecnológicos estadounidenses tras la efímera decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso de extranjeros a los modelos de IA más avanzados de Estados Unidos, según un cable reciente revisado por Reuters.

Los puntos clave, que circularon por todo el mundo, muestran cómo los diplomáticos estadounidenses están tratando de lidiar con la reacción internacional ante los esfuerzos de la administración Trump por controlar cómo y a quién las empresas estadounidenses de IA divulgan sus modelos.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios y la Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios.

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La decisión del gobierno de Trump del 12 de junio de bloquear el acceso de los usuarios no estadounidenses a los modelos más avanzados de Anthropic, Mythos y Fable, por motivos de seguridad nacional, llevó a la empresa de IA a suspender abruptamente el acceso a dichos modelos a nivel mundial. Ejecutivos tecnológicos asiáticos aprovecharon la situación para promocionar sus propias alternativas, y los legisladores europeos redoblaron sus llamamientos a la independencia digital de Estados Unidos.

Aunque la prohibición se levantó a finales del mismo mes, las consecuencias persisten. Junto con la orden ejecutiva de Trump del 2 de junio, que pedía a las empresas de IA que sometieran voluntariamente sus modelos a 30 días de pruebas de ciberseguridad antes de su lanzamiento, esto evidenció un nuevo interés del gobierno estadounidense por controlar los productos de las empresas de IA, e incluso por arrebatárselos a sus aliados en cualquier momento.

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El eurodiputado Christophe Grudler dijo que el episodio demostró que “Estados Unidos tiene un verdadero ‘interruptor de apagado’ sobre tecnologías esenciales y que están más que dispuestos a usarlo”. Aura Salla, miembro del Partido Popular Europeo, el grupo político más grande del Parlamento Europeo, dijo que el continente “no puede seguir construyendo su infraestructura tecnológica sobre un acceso que un gobierno extranjero puede desconectar de la noche a la mañana”.

El cable del Departamento de Estado, fechado el 16 de julio, no mencionaba a Anthropic por su nombre ni hacía referencia específica a la prohibición del mes pasado ni a la orden ejecutiva de Trump, pero proporcionaba a los diplomáticos estadounidenses argumentos para contrarrestar las críticas surgidas a raíz de estos hechos.

“Suspender usos restringidos o exigir un período de prueba de 30 días antes del lanzamiento de una nueva tecnología altamente potente no es un ‘interruptor de apagado’“, decía el comunicado. ”No existe un ‘botón mágico gubernamental’. Esta narrativa es exagerada y no refleja los matices de la política tecnológica estadounidense".

Socios no fiables

El cable de Rubio instó a los diplomáticos a combatir las iniciativas de “soberanía digital”, que definió como esfuerzos para restringir el acceso de las empresas tecnológicas estadounidenses a los mercados extranjeros, someterlas a requisitos de localización, cobrarles “tarifas por uso de la red” u obligarlas a seguir las normas locales en torno a cuestiones como la moderación de contenido. Rubio ya había instruido a los diplomáticos estadounidenses a oponerse a medidas similares de soberanía de datos a principios de este año, según informó previamente Reuters.

El cable también analizaba cómo contrarrestar los argumentos sobre la “soberanía de la IA”, instruyendo a los diplomáticos estadounidenses a promocionar los productos de IA estadounidenses como las mejores herramientas disponibles y a describir los esfuerzos por construir sistemas de IA rivales desde cero como una pérdida de tiempo y recursos.

“Las empresas estadounidenses de IA pueden construir infraestructuras de IA grandes e independientes, con cadenas de suministro seguras y robustas que minimizan el riesgo de accesos no autorizados”, decía el cable. “Ellas la construyen, pero es tuya”.

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Edward Fishman, director del Centro Maurice R. Greenberg de Geoeconomía del Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó comprender las consideraciones de seguridad que llevaron al gobierno estadounidense a imponer restricciones a los modelos de Anthropic, capaces de potenciar operaciones de piratería informática complejas. Sin embargo, Fishman señaló que la costumbre de la administración Trump de utilizar herramientas económicas coercitivas, como aranceles y sanciones, tanto contra aliados como contra adversarios, dificultó la aceptación de la propuesta del Departamento de Estado.

Según explicó, a los socios europeos les preocupaba especialmente que, si sus negocios llegaban a depender en gran medida de modelos de IA de vanguardia estadounidenses como los creados por Anthropic y OpenAI, Estados Unidos pudiera utilizarlo como arma económica en su contra en el futuro.

Salla, la eurodiputada, declaró a Reuters que las repetidas amenazas de la administración Trump contra países como Dinamarca habían generado un clima de desconfianza que ninguna retórica podía disipar.

“No nos han dado ninguna señal de que sean socios fiables”, dijo.