María Corina Machado en Oslo: quién es Ana Corina Sosa, quien recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

Ana Corina Sosa, hija de Corina María Machado, recibió este miércoles 10 de diciembre el Premio Nobel de la Paz de este año en nombre de su madre. Estaba acompañada del excandidato presidencial Edmundo González, entre otros representantes de la oposición venezolana. Aunque Machado hoy viaja a Oslo, Noruega, no pudo llegar a tiempo para aceptar el reconocimiento en persona.

Discurso de Ana Corina Machado

Tras recibir la medalla y el diploma, Ana Corina Sosa leyó el discurso escrito por su madre. En ese contexto, reivindicó la raíz histórica de Venezuela como una nación forjada en la diversidad y la búsqueda de libertad y recordó también el quiebre institucional que abrió paso al chavismo: “Comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones cuando ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente”. Y denunció cómo, a partir de 1999, “el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia: violó la Constitución, corrompió a las Fuerzas Armadas, censuró a la prensa y manipuló las elecciones”.

En tanto, Machado reivindicó el resurgimiento de la confianza ciudadana durante las primarias opositoras: “Decidimos confiar en la gente… y la gente volvió a confiar en nosotros”. Luego describió la victoria de la oposición en las elecciones de 2024, según las actas que aseguran haber resguardado: “Edmundo González ganó con el 77% de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia”.

Ana Corina Sosa recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, María Corina Machado (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool via AP) Ole Berg-Rusten� - NTB Scanpix Pool�

Y denunció la represión posterior: “La dictadura respondió con terror. 2500 quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. A más de doscientos veinte adolescentes los electrocutaron, golpearon y asfixiaron para obligarlos a mentir”. Y agregó: “Pese a ello, dijo, la resistencia no se ha quebrado: el pueblo venezolano no se rinde”.

La Real Academia de las Ciencias Sueca le otorgó el Premio Nobel de la Paz a Machado "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia“, destacaron desde el organismo. Y argumentó: ”Como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos".

Quién es Ana Corina Sosa, quien recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de María Corina Machado

Ana Corina, la hija de María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre Instagram/anacorinasosa

Ana Corina Sosa es la mayor de los tres hijos que tiene María Corina Machado, fruto de su relación con Ricardo Sosa, con quien estuvo casada entre 1990 y 2001. Actúa como la representante global de Machado, quien se encuentra en la clandestinidad en Venezuela. En distintas ocasiones actuó como representante de la dirigente política venezolana en distintos puntos del mundo. Es por ello que la joven fue elegida para recibir el galardón y dar su discurso en su nombre ante su ausencia.

Según indica McCain Intitute, Ana Corina “lleva la voz del pueblo venezolano a la escena internacional”, puesto que aboga por el reconocimiento de la victoria de la oposición en las elecciones del 28 de julio de 2024, que el régimen de Nicolás Maduro desestimó.

Ana Corina Sosa junto a su madre María Corina Machado y sus dos hermanos, Ricardo y Henrique Instagram/anacorinasosa

Ana Corina emigró a Estados Unidos en 2012 y actualmente vive en Nueva York. Allí trabaja en Celonis, una empresa líder en SaaS empresarial en inteligencia de procesamiento de datos. Tiene un título de la Escuela de Negocios de Harvard y una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Michigan.

En sus redes sociales, Sosa se muestra en los distintos eventos que atiende para hablar de la situación en Venezuela y promulgar la libertad y democracia. También habla de su experiencia como una joven venezolana inmigrante, quien se encuentra distanciada de su familia. “Extraño a mi país. Extraño a mi familia. Y sé que somos millones los que cargamos con esa misma ausencia”, indicó en un posteo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70.000 seguidores.