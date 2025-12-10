Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz
La organización anunció que la galardonada llegará a Oslo, pero no asistirá a la entrega del galardón; un familiar tomará su lugar
1 minuto de lectura
LA NACION
María Corina Machado viaja a Oslo, pero no llega a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, según informó la organización en las últimas horas. El galardón lo recibirá su hija Ana Corina Sosa Machado, que viajó al evento junto a otros familiares y figuras como el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
Quién es Ana Corina Sosa Machado, quien recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre
María Corina Machado tiene tres hijos: Ana Corina, Ricardo y Henrique, todos fruto de su relación con Ricardo Sosa, con quien estuvo casada entre 1990 y 2001. Ante la ausencia de la líder opositora venezolana este mediodía en Oslo, su hija será la encargada de subir al escenario para leer el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz.
Noticia en desarrollo.
