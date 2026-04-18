María Corina Machado reclamó a Trump “señales nítidas” y explicó por qué suspendió el encuentro con Pedro Sánchez

MADRID.- La fila de periodistas que esperaban para entrar a la conferencia de María Corina Machado en Madrid llegaba hasta la vereda de la lujosa avenida Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca. Unos 200 periodistas de todo el mundo habían pedido acreditación para su primera conferencia de prensa en esta capital desde que la venezolana impulsó a su fuerza política para ganar las elecciones presidenciales del año pasado.

“Es hermoso lo que nos pasa en Madrid. De repente estamos caminando y se acerca gente: ‘mira, allá vienen venezolanos’, le digo a mi equipo. Y luego otros, y otros”, dijo apenas comenzó un largo encuentro para la prensa española y corresponsales extranjeros. Machado es toda una rockstar en España. Son casi 700.000 los venezolanos que viven en este país, que recibió la diáspora más grande de Europa a medida que se recrudecía el régimen de Nicolás Maduro.

“Elecciones libres” fue el término sobre el que insistió la política venezolana durante las casi dos horas de diálogo. Agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero pidió “señales nítidas” para fijar fecha de nuevos comicios en ese país y, así, terminar la transición hacia la democracia que -aseguró- impulsa Washington.

“La sociedad venezolana reclama señales nítidas de que este proceso no se va a desviar de una ruta que lleva hacia la democratización y habrá elecciones libres. La sociedad clama por la definición de un calendario electoral y una fecha cierta donde sepamos que todos los venezolanos, tanto los que están adentro, como los que estamos afuera, vamos a poder expresarnos libremente”, reclamó.

Conferencia de prensa de María Corina Machado, en Madrid (Getty Images) Getty images - Europa Press

Machado afirmó que mantiene una “comunicación permanente” con la administración Trump, especialmente con el secretario de Estado, Marco Rubio. Y detalló que hace poco mantuvo una reunión con él para analizar el curso del proceso de democratización y que está satisfecha sobre los avances en las fases planteadas desde Washington.

“Hemos tenido conversaciones muy francas y detalladas sobre el futuro de Venezuela. He sido consultada por algunas decisiones, en algún caso han buscado mi opinión y la he dado. Pero no necesariamente es lo que ha ocurrido porque al final la naturaleza del régimen sigue siendo la misma. Por eso, la presión no solamente hay que mantenerla, sino que hay que incrementarla para que nadie se engañe y ninguno se desvíe”, agregó.

Sentada en un sillón en medio del escenario, Machado se emocionó cuando relató su salida de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz y dijo que no se arrepiente de habérselo entregado a Trump. “Arriesgó la vida de sus ciudadanos por la libertad de mi país. Los venezolanos siempre le estaremos agradecidos”.

¿Es posible que vuelva a Caracas? Aunque no dio indicios concretos, la líder sugirió que el regreso estaba cada vez más cerca. Explicó que cuando salió de Venezuela sentía que había mucho trabajo por hacer fronteras afueras, pero que ahora siente que esos objetivos ya se cumplieron. “Obviamente, es un tema que estoy hablando con el gobierno de Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo”, reveló.

Machado comenzó ayer sus actividades en la capital española tras una gira por Italia, Holanda y Francia, donde estuvo reunida con el presidente Emmanuel Macron. Pero en España la situación fue muy distinta. La dirigente venezolana rechazó una invitación de Pedro Sánchez para un encuentro bilateral y había dicho ayer que algunas reuniones no eran “convenientes” en este momento.

La venezolana se refirió al foro de presidentes latinoamericanos que se realizó hoy en Barcelona, la Movilización Progresista Global, que lidera Pedro Sánchez, donde asistirán presidentes latinoamericanos de izquierda, como el colombiano Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el brasileño Lula Da Silva, entre otros.

“Lo ocurrido en estas últimas horas en Barcelona es la demostración de que dicha reunión (con Sánchez) no es competente. Eran estos mismos actores los que, cuando en Venezuela tuvieron lugar elecciones fraudulentas, insistían en que había que acudir como diera lugar. Y los que nos llamaban abstencionistas porque pedíamos que existieran garantías”, atacó, en referencia especialmente a Petro.

Sin reunión con Sánchez, Machado, eligió mostrarse estos días cerca del Partido Popular (PP), que ayer le entregó las llaves de la ciudad de Madrid, una distinción históricamente reservada para los jefes de Estado. También se reunió con el presidente de ese partido, Alberto Núñez Feijóo y visitó a Santiago Abascal, líder de Vox, la fuerza política de la ultraderecha española.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le dará esta tarde otro reconocimiento, antes del acto público con su comunidad en la Puerta del Sol, donde se esperan una verdadera multitud de la diáspora venezolana.