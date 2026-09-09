Más de 1000 vuelos cancelados en Reino Unido, crece el misterio por la falla y piden la cabeza del jefe del control aéreo

LONDRES.– Aunque los vuelos se reanudaron a primera hora del miércoles en los aeropuertos de Reino Unido, las operaciones aéreas siguen afectadas con cientos de retrasos y cancelaciones tras una falla técnica que afectó el día anterior al organismo encargado del control de tráfico, que de momento descarta un ciberataque.

El miércoles, unos 177 vuelos fueron anulados, casi todos en el aeropuerto londinense de Heathrow.

La interrupción ​del servicio, que se prolongó durante varias horas el martes, ‌provocó la cancelación de entre 1000 y más de ​1750 vuelos –de acuerdo a diferentes estimaciones–, dejó a cientos ​de miles de pasajeros en tierra y aumentó la presión sobre el proveedor de control del tráfico aéreo NATS y su director, Martin Rolfe.

#Heathrow airport News:



UK's Major airports including Heathrow, Gatwick, remain distributed due to a technical failure.



More than 1,000 flights were cancelled during Tuesday's disruption, according to flight-tracking data.#flight #britain pic.twitter.com/58rnqlyAhU — Ravinder Singh (@ravindraJourno) September 9, 2026

Ryanair, la mayor aerolínea de Europa, ya había pedido la dimisión del director de NATS por su papel ​en el último colapso del sistema, ocurrido en agosto de 2023, cuando los vuelos cancelados costaron ⁠a las compañías aéreas 135 millones de dólares.

Según los medios británicos, el director ejecutivo fue convocado por la ministra de Transporte, Heidi Alexander, quien intervendrá hoy en la Cámara de los Comunes sobre un proyecto de ley sobre aviación civil.

Continúan las demoras en el servicio

Los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo de Reino Unido, o NATS, que operan el sistema de control del tráfico aéreo, atribuyeron la situación a “un problema en nuestro sistema de procesamiento de vuelos” que ya se ha resuelto.

La falla “ha creado dificultades para toda la red aérea, y recuperarse llevará tiempo”, escribió el organismo en X.

“No creemos que se trate de un ciberataque”, precisó por su parte el miércoles Rolfe, quien en diálogo con la radio BBC 4 prometió “una investigación muy, muy exhaustiva”.

Viajeros se recuestan en el piso junto a sus equipajes en la Terminal Norte del aeropuerto de Londres-Gatwick, cerca de Crawley, en el sur de Inglaterra JUSTIN TALLIS - AFP

El director ejecutivo se disculpó además por las molestias causadas por el fallo, pero afirmó que el sistema de control del tráfico aéreo sigue siendo uno de los más seguros y eficientes del mundo.

“Nuestro trabajo también es garantizar al seguridad de las personas”, dijo Rolfe a la BBC. “Nunca hacemos esto a la ligera. Solo lo hacemos cuando hay un problema que no puede resolverse rápidamente, y tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que quienes están volando, quienes están en el aire en ese momento, estén a salvo. Y cuando podemos restablecer estos sistemas increíblemente complejos, lo hacemos tan rápido como podemos”.

La palabra de los aeropuertos y de las aerolíneas

Al reanudarse las operaciones, ‌el aeropuerto de Heathrow, cerca de Londres, indicó que los pasajeros debían consultar a su compañía aérea antes de dirigirse al aeropuerto, ya que los horarios habrían cambiado debido a los problemas del martes.

“Prevemos repercusiones a medida que las aeronaves y la tripulación se reposicionen”, indicó en un ‌comunicado el aeropuerto más transitado de Reino Unido.

“Somos conscientes de lo frustrante que ⁠resulta esta situación y (…) estamos colaborando estrechamente con nuestro equipo local ‌de NATS y con las aerolíneas asociadas para restablecer la ⁠normalidad lo antes posible”, agregó.

Pasajeros esperan con sus equipajes debajo de un panel informativo en la Terminal Sur del aeropuerto de Londres-Gatwick, cerca de Crawley, en el sur de Inglaterra JUSTIN TALLIS - AFP

El aeropuerto de Londres-Gatwick, ⁠el segundo más transitado del país, también aconsejó a los pasajeros que consultaran primero con su compañía aérea.

Ryanair indicó que alrededor de 150.000 de sus pasajeros se habían visto afectados por la interrupción del servicio ‌tras la cancelación de más de ​200 vuelos, mientras que British Airways señaló que había cancelado o desviado 100 vuelos, lo que afectó a decenas de miles de personas.

EL miércoles, Ryanair y Wizz Air -otra aerolínea de bajo costo- pidieron que Rolfe considere renunciar después de la segunda gran interrupción en el sistema de control del tránsito aéreo en tres año.

Agencias AP, AFP y Reuters