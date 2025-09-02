Un nuevo sismo sacude Afganistán y los talibanes renuevan su desesperado pedido de ayuda

KABUL.- Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 sacudió este martes Afganistán, en una región que aún lucha con las secuelas del terremoto más grave de los últimos años del pasado fin de semana que dejó más de 1400 muertos, más de 3100 personas heridos y unas 5400 viviendas destruidas en aldeas remotas del este del país. El vocero del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, confirmó la cifra en un mensaje en la red social X y describió la situación como “una gran tragedia nacional”.

El sismo, de magnitud 6, sacudió poco después de la medianoche del domingo la cordillera del Hindu Kush, una de las regiones más propensas a terremotos por la confluencia de las placas tectónicas india y euroasiática. Su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad y golpeó con fuerza las provincias orientales de Kunar y Nangarhar, fronterizas con Pakistán. La mayoría de las casas, construidas con barro y madera, colapsaron con facilidad, dejando a familias enteras atrapadas bajo los escombros.

Latest Figures on Earthquake Casualties and Relief Efforts in Kunar



September 02, 2025



So far, in the districts of Nurgal, Chawkay, Chapa Dara, Pech Dara, Watapur, and Asadabad in Kunar Province, the death toll has risen to 1,411, the number of injured stands at 3,124

Las operaciones de rescate se desarrollan en condiciones extremas. El terreno montañoso, las rutas bloqueadas y las continuas réplicas dificultan la llegada de equipos de emergencia a las zonas más afectadas. “Estamos en una carrera contra el tiempo. No podemos predecir con exactitud cuántos cuerpos siguen bajo los escombros, pero sabemos que son muchos”, explicó Ehsanullah Ehsan, jefe provincial de gestión de catástrofes en Kunar.

Testigos describieron largas filas de ambulancias intentando acceder a aldeas remotas por caminos de montaña dañados, mientras helicópteros trasladaban heridos hacia hospitales de Kabul y Nangarhar.

La coordinadora humanitaria de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar de manera “exponencial”. La funcionaria de la ONU añadió que la mayoría de las casas en esa región tienen techos de barro o madera, por lo que cuando las paredes se derrumban, es el ático el que causa la muerte o la asfixia. Dada la hora del terremoto, “todos dormían, así que creo que el número de muertos será aún mayor”. A su vez, pidió a la comunidad internacional no olvidar la crisis. “La gente de Afganistán enfrenta múltiples choques al mismo tiempo y la resiliencia de las comunidades ya está saturada. Estas son decisiones de vida o muerte”, sostuvo.

Colapso de los hospitales y operativos de rescate

La magnitud de la tragedia se ve agravada por la fragilidad del sistema sanitario afgano. Kate Carey, subdirectora de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Afganistán, detalló que más de 420 instalaciones médicas se encuentran cerradas o suspendidas por falta de financiamiento, incluidas 80 en la región oriental, la más golpeada por el terremoto. “Las clínicas que siguen operativas están saturadas, con suministros y personal insuficientes, y no se encuentran cerca de las poblaciones afectadas. Esto es crítico, porque la atención de trauma debe darse en las primeras 24 a 72 horas tras el sismo”, explicó.

Un niño afgano herido yace en una camilla mientras recibe tratamiento en un campo cerca de casas dañadas en la aldea Mazar Dara de Nurgal, un distrito de la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025 WAKIL KOHSAR� - AFP�

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que más de 12.000 personas fueron directamente afectadas y que el colapso del sistema local obliga a depender casi por completo de la asistencia externa. Por su parte, Unicef informó que estaba enviando medicinas, ropa de abrigo, lonas para refugio y artículos de higiene como jabón, toallas, compresas y cubos de agua. También advirtió que miles de niños se encuentran en peligro inmediato.

Además de la atención a los heridos, los equipos de rescate enfrentan la tarea de retirar rápidamente cadáveres de animales para evitar la contaminación de fuentes de agua. “Las rutas dañadas, las continuas réplicas y la ubicación remota de muchas aldeas dificultan gravemente la entrega de ayuda”, indicó la OMS en su último informe de situación.

Afganos llevan a los fallecidos para una ceremonia fúnebre tras los terremotos en la aldea de Mazar Dara, en el distrito de Nurgal, provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025 WAKIL KOHSAR� - AFP�

El terreno accidentado obliga a utilizar maquinaria pesada para despejar escombros y permitir el acceso de vehículos. Sin embargo, en muchos casos los rescatistas deben caminar largas distancias a pie para llegar a las aldeas más aisladas. La llegada del invierno, con temperaturas en descenso y lluvias intermitentes, amenaza con complicar aún más los esfuerzos de asistencia.

El pedido de ayuda internacional

El gobierno talibán desplegó soldados en la zona para colaborar con las tareas de socorro y garantizar la seguridad. Mujahid aseguró que “las organizaciones nacionales e internacionales están presentes y coordinando su asistencia” y expresó que “si Dios quiere, la ayuda se distribuirá de forma ordenada”. No obstante, los llamados a la comunidad internacional reflejan la urgencia de recursos adicionales.

El régimen islamista enfrenta serios obstáculos para acceder a la cooperación global. Desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, la ayuda humanitaria internacional ha caído drásticamente, en parte por los recortes de los países donantes y también por el rechazo a las políticas restrictivas contra mujeres y niñas, que incluyen la prohibición de trabajar en organizaciones no gubernamentales. Estados Unidos redujo de forma significativa sus aportes a inicios de este año, advirtiendo que los fondos podían terminar en manos del gobierno talibán.

La falta de recursos se suma a una economía debilitada y a la reciente deportación forzosa de cientos de miles de refugiados desde Irán y Pakistán, lo que aumenta la presión sobre un país que ya enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Un niño camina a través de una casa parcialmente derrumbada en un área devastada por el poderoso terremoto de magnitud 6,0 ​​del domingo que mató a muchas personas y destruyó aldeas en el este de Afganistán, en Dara Noor, provincia de Kunar, el martes 2 de septiembre de 2025 Wahidullah Kakar� - AP�

Afganistán es especialmente vulnerable a los terremotos. En junio de 2022, un sismo de magnitud 6,1 dejó un millar de muertos en la misma región oriental. Fue la primera gran catástrofe natural tras el regreso de los talibanes al poder. La repetición de desastres de esta magnitud en tan corto tiempo muestra la precariedad de las infraestructuras y la falta de preparación para emergencias.

El nuevo sismo se convierte en otra prueba devastadora para Afganistán, un país marcado por décadas de guerra, pobreza estructural y aislamiento internacional. A diferencia de otros desastres, la capacidad de respuesta está hoy más limitada que nunca. “El país está en una encrucijada crítica. La ayuda que llegue o no llegue en estos días definirá cuántas vidas se salven”, subrayó Carey.

El llamado desesperado de la ONU y de organizaciones humanitarias busca romper la indiferencia internacional hacia Afganistán, un escenario que, según expertos, podría agravarse si los fondos globales siguen desviándose hacia otras crisis en Ucrania, Gaza o Sudán. Mientras tanto, en las aldeas destruidas de Kunar y Nangarhar, la

Agencias Reuters, AP y AFP