Italia: alerta por la actividad “impredecible” del volcán Etna que volvió a entrar en erupción

Los equipos de rescate de montaña de la Guardia di Finanza que operan en el Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa, ubicado en la isla de Sicilia, encendieron las alarmas y extremaron las medidas de seguridad tras un nuevo episodio eruptivo para garantizar la salud de los visitantes.

La nueva fase eruptiva, que comenzó el 14 de agosto con explosiones esporádicas de moderada violencia en el cráter sureste, dejó escenas espectaculares, con coladas de lava, originadas desde tres fracturas en altitud, y grandes nubes de humo y ceniza.

Volcan Etna

A pesar de la disminución en la intensidad, los expertos advierten que el Etna permanece “impredecible”, capaz de pasar en pocas horas de momentos de aparente calma a nuevos episodios de alta energía.

Según informó LN+, durante las dos semanas de actividad se abrieron múltiples bocas eruptivas a distintas alturas del volcán que continúa alimentando los flujos de lava y produce fuertes temblores.

El nuevo espectáculo del Etna atrajo a turistas y montañistas; por ello los equipos de rescate monitorean la afluencia de los visitantes acompañados por guías.