Pakistán y Afganistán intensifican los combates y cruzan acusaciones por cientos de muertos

ISLAMABAD.- Mientras la mirada del mundo se centraba este sábado en Irán, los combates se intensificaron entre dos países islámicos que comparten cada uno casi 1000 kilómetros de frontera con los iraníes, Afganistán y Pakistán.

El ejército paquistaní, respaldado por artillería y aviación, atacó durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado instalaciones militares en el interior de Afganistán, después de haber advertido que estaba en “guerra abierta” con su vecino del este.

Pakistán declara la guerra a los talibanes en Afganistán

Según el gobierno de Pakistán, un país equipado con armas nucleares, más de 300 efectivos afganos habrían muerto desde que estallaron los combates la noche del jueves durante un amplio ataque transfronterizo afgano en Pakistán. Afganistán rechazó las cifras por falsas. El número de víctimas proporcionadas por ambas partes no pudieron confirmarse de forma independiente.

Los combates fueron en respuesta a los ataques aéreos paquistaníes en Afganistán el domingo pasado.

Un miembro del personal de seguridad talibán, sentado en un Humvee blindado, vigila cerca del cruce fronterizo de Torkham -� - AFP�

Aunque ambos países tienen mayoritariamente una población musulmana sunnita, y en su momento los paquistaníes apoyaron la llegada de los talibanes al poder tras la salida de las tropas norteamericanas, ambos gobiernos comenzaron a distanciarse por disputas históricas.

Uno de los focos del conflicto es la Línea Durand, una frontera de 2640 kilómetros trazada en 1893 por el Imperio Británico, que Pakistán reconoce como límite internacional y que Afganistán rechaza como una división colonial ilegítima que separó a comunidades pastunes.

Además, Islamabad acusa a Kabul de dar apoyo al grupo separatista talibán paquistaní Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y a grupos separatistas baluchíes, algo que tanto el grupo como el gobierno talibán niegan.

Un grupo de paquistaníes lleva el ataúd de un soldado del ejército G.A. Marwat� - AP�

Este sábado, Pakistán indicó que el objetivo de sus ataques era el ilegalizado talibán paquistaní TTP. El grupo es hoy independiente, pero con una estrecha vinculación con los talibanes que gobiernan Afganistán.

El ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar, dijo el sábado que más de 331 fuerzas afganas murieron y más de 500 resultaron heridas durante los ataques militares en curso en Afganistán. En el operativo se destruyeron 102 puestos afganos, 163 tanques y vehículos blindados y fueron capturados 22 destacamentos, señaló.

El vocero adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, dijo que la afirmación de que cientos de fuerzas afganas murieron y resultaron heridas “no es cierta y la rechazamos”. Acusó a Pakistán de atacar zonas civiles en las provincias de Paktika, Khost, Kunar, Nangarhar y Kandahar, así como campamentos de refugiados en Torkham y Kandahar. Fitrat dijo que 52 personas habían muerto, la mayoría mujeres y niños, y otras 66 resultaron heridas.

Simpatizantes afganos vitorean a un miembro del personal de seguridad talibán en medio de los enfrentamientos en curso entre Pakistán y Afganistán -� - AFP�

Mientras tanto, Naciones Unidas afirmó en X que, según informes, las principales ciudades de Afganistán fueron bombardeadas por el ejército paquistaní el viernes, lo que marca una nueva escalada y aumenta los temores por los civiles que ya luchan bajo el duro gobierno de las autoridades talibanes.

El viernes, el vocero del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, dijo que 13 efectivos de su país murieron y 22 resultaron heridos. También afirmó que murieron 55 soldados paquistaníes. Pakistán, por su parte, situó sus propias cifras militares en 12 muertos, 27 heridos y un soldado desaparecido en combate.

La prensa estatal paquistaní reportó que la fuerza aérea del país llevó a cabo ataques dirigidos contra instalaciones militares clave en diversas zonas del este de Afganistán.

Según las autoridades paquistaníes, cientos de residentes que vivían cerca del paso fronterizo noroccidental de Torkham han huido. En los últimos días, Pakistán también deportó a decenas de refugiados afganos a Torkham.

Agencias AFP y AP