Más de 300 muertos en Yemen por una nueva escalada entre el gobierno y los hutíes

ADÉN.– Más de 300 combatientes y algunos civiles murieron desde el jueves en Yemen por una nueva escalada de enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudita, y los rebeldes hutíes, aliados de Irán, en uno de los episodios de violencia más intensos registrados en el oeste del país en los últimos años.

Fuerzas leales al gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita viajan en camionetas por una carretera en el distrito de Hays, al sur de Hodeidah, el 5 de septiembre de 2026 KHALED ZIAD - AFP

Los combates se concentran en las provincias occidentales de Taiz y Hodeida, en una zona clave para el acceso al mar Rojo. Más de 300 personas murieron desde el jueves, cuando volvieron a estallar las hostilidades. Y al menos 117 combatientes habían muerto durante los primeros cuatro días de enfrentamientos.

Solo entre el sábado al mediodía y la mañana del domingo, 141 combatientes perdieron la vida, de acuerdo con fuentes militares. Dos oficiales del ejército yemení indicaron que 84 de los fallecidos pertenecían a las fuerzas gubernamentales y que la mayoría murió en ataques con cohetes. Cuatro fuentes vinculadas a los hutíes reportaron otras 57 bajas entre los insurgentes.

La ofensiva rebelde tiene un objetivo de fuerte valor estratégico. Los hutíes buscan cortar el acceso a la ciudad portuaria de Moca y avanzar hacia las áreas próximas al estrecho de Bab el Mandeb, uno de los pasos marítimos que conectan el mar Rojo con el golfo de Adén. Los insurgentes no controlan actualmente ningún territorio con acceso directo al estrecho, aunque dominan el puerto de Hodeida, situado más al norte.

Fuerzas leales al gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita se encuentran cerca de una camioneta en el distrito de Hays, al sur de Hodeidah KHALED ZIAD - AFP

La importancia de Bab el Mandeb aumentó en el contexto regional reciente. El paso se volvió más relevante para el tránsito del petróleo saudita después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Estados Unidos. El avance de una fuerza respaldada por Teherán hacia las inmediaciones de Bab el Mandeb añade así una dimensión regional a la nueva escalada dentro de Yemen.

En el terreno, los dos bandos registraron avances parciales. Un oficial del gobierno afirmó que sus fuerzas recuperaron varias posiciones clave en Taiz mediante un contraataque nocturno, pocas horas después de que los hutíes las hubieran capturado. Otra fuente militar dijo que las tropas gubernamentales lograron establecer posiciones al norte de Hays, un distrito ubicado a menos de 30 kilómetros de la costa del mar Rojo.

Al mismo tiempo, los hutíes consiguieron progresar al oeste de Taiz, al sur de Hays, en dirección a Bab el Mandeb, según un oficial de las fuerzas gubernamentales. Los enfrentamientos perdieron intensidad durante las primeras horas del domingo, aunque la disputa por esta franja occidental del país mantiene abierta la posibilidad de una nueva expansión de las hostilidades.

Un desplazado interno (PDI) de Yemen, uno de los muchos que huyeron de sus hogares debido a los renovados enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes del país, descarga sus pertenencias y establece viviendas improvisadas en el área de al-Kadah de la gobernación de Taiz, en el suroeste de Yemen, el 6 de septiembre de 2026 AHMAD AL-BASHA - AFP

La actual escalada comenzó después de que en julio colapsara el alto el fuego pactado en 2022, en un escenario marcado por una creciente inestabilidad regional. Desde entonces, los hutíes intensificaron sus ataques contra posiciones militares y zonas bajo control del gobierno reconocido internacionalmente.

Yemen permanece en guerra civil desde 2014, año en el que los hutíes lanzaron una ofensiva desde su bastión de Sada, en el norte del país, y tomaron amplias zonas del territorio, incluida la capital, Saná. La expansión del grupo provocó al año siguiente la intervención de una coalición liderada por Arabia Saudita en respaldo del gobierno yemení.

Tras años de relativa calma en buena parte de los frentes, la magnitud de los combates de los últimos días volvió a encender las alarmas sobre una posible reanudación de la guerra a gran escala, esta vez con el estratégico estrecho de Bab el Mandeb como uno de los principales puntos de tensión.

Agencias Xinhua y AFP