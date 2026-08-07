Masacre en Tailandia: qué se sabe del caso del adolescente que mató a sus abuelos y a cinco personas en una escuela

BANG KRUAI, Tailandia.– Un estudiante tailandés de 14 años mató este viernes a al menos cinco personas en una escuela ubicada en las afueras de Bangkok, tras haber asesinado a tiros a sus abuelos, y luego se quitó la vida, informó la policía. Se trata de la peor masacre registrada en el país del sudeste asiático en casi cuatro años.

Las víctimas fatales en la escuela eran todas docentes y miembros del personal. Según las autoridades locales, el atacante disparó al menos 26 veces con un arma que pertenecía a su abuelo. Además, la Policía encontró otras 34 municiones.

🚨🇹🇭 DEADLY SCHOOL SHOOTING IN THAILAND



A 14-year-old student opened fire at Debsirin Nonthaburi School near Bangkok



Police say he killed his grandparents before entering the school & firing 26+ rounds



At least 8 people were killed#กราดยิง #This_And_That #ข่าวด่วน #ThepSirin pic.twitter.com/WdUgckEz8i — GlobeUpdate (@Globupdate) August 7, 2026

Poco después de la información de la policía, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, declaró que se confirmaron ocho fallecidos junto a más de 30 heridos, nueve de ellos en estado crítico.

Los estudiantes salían en fila de la escuela Debsirin Nonthaburi, ubicada en la periferia noroeste de la capital, mientras los heridos eran trasladados en ambulancias y los docentes se abrazaban entre lágrimas.

En fotografías difundidas por los equipos de emergencia, se ve a una persona tendida en una camilla junto a una ambulancia, mientras otra recibe atención de un paramédico.

La escuela Debsirin Nonthaburi, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, escenario de un tiroteo, es vista durante la noche Wason Wanichakorn - AP

El ataque del viernes es el más reciente de una serie de tiroteos masivos registrados en los últimos años en Tailandia, el país del sudeste asiático con la mayor cantidad de armas de fuego en manos de civiles y uno de los que presenta una de las tasas más altas de posesión per cápita en Asia, según una estimación de 2017 del Small Arms Survey.

Un estudiante de 18 años contó a Reuters que al principio creyó que se trataba de fuegos artificiales o de alguien golpeando un objeto.

“Al principio no pensé que fueran disparos. Se escucharon muchos tiros: ‘bang, bang, bang’. Después hubo un silencio. Y después empezaron otra vez”, relató.

Segundo tiroteo en una escuela este año

Se trata del segundo tiroteo en un establecimiento educativo en Tailandia este año, después de que en febrero un docente muriera y un estudiante resultara herido en un ataque ocurrido en el sur del país.

“Es terrible que algo así suceda”, dijo el primer ministro en sus declaraciones ante los periodistas. “Estoy triste por quienes murieron y triste de que algo así ocurra en nuestro país”, agregó Anutin, quien prometió impulsar una nueva ley para reforzar el control de las armas de fuego.

[Update] Death toll rises to five in Nonthaburi school shooting; official toll still unconfirmed



Reports indicated that the death toll in the shooting at Debsirin Nonthaburi School had risen to five, including four teachers and one student, while more than 30 others were… pic.twitter.com/KHiSkU1PVR — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026

Tras reunirse con funcionarios, Anutin señaló que el atacante sufría de estrés relacionado con sus estudios y vivía con sus abuelos, cuyos cuerpos fueron hallados por la policía cuando los agentes acudieron a la vivienda después del tiroteo en la escuela.

Un amigo del agresor confirmó igualmente que sufría una gran presión últimamente, que había realizado preparativos minuciosos antes del tiroteo e incluso había publicado fotografías del arma utilizada en redes sociales.

Zapatos y una mochila de estudiantes permanecen en el lugar del tiroteo ocurrido en una escuela en Nonthaburi, Tailandia Peerapon Boonyakiat - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Según medios tailandeses, al investigar el móvil del tiroteo escolar, la policía halló en la computadora del sospechoso evidencias de que había buscado y estudiado un caso de tiroteo ocurrido en una escuela de Estados Unidos.

Kiatikhun Verapongpradith, un rescatista de 47 años, relató que llegó al lugar cuando el tiroteo todavía estaba en curso y que su equipo atendió a estudiantes con heridas en la espalda, el pecho y los brazos. En un piso superior de la escuela encontraron a un docente muerto y, en otra sala, a una profesora con heridas de bala en el pecho y un brazo.

Kiatikhun contó que fue llamado para asistir al atacante adolescente después de escuchar un último disparo.

Un miembro de la policía científica toma fotografías de pruebas en la escena de un tiroteo en una escuela en el distrito de Bang Kruai, en Nonthaburi, al norte de Bangkok LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

“Subimos corriendo y encontramos que el agresor se había disparado en el lado derecho de la cabeza y estaba desplomado. Cuando llegamos, todavía tenía pulso, así que comenzamos a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)”, dijo el rescatista.

Durante el ciclo lectivo 2025, la escuela tenía unos 3100 alumnos y 147 docentes, según las autoridades del distrito. Tras el tiroteo, la institución dijo que todas las clases estarán suspendidas entre el 10 y el 14 de agosto, y se pidió al personal que trabaje desde casa en ese periodo.

La palabra de los testigos

“Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, porque parecía que el tirador estaba en el piso justo de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal”, declaró a la AFP Pawarisa Maylissa, una estudiante.

Tras la tragedia, los padres acudían apresuradamente al lugar para recoger a sus hijos, mientras que los alumnos y el personal se consolaban en el exterior.

Equipos de rescate trabajan en el lugar tras un tiroteo ocurrido en una escuela, en Nonthaburi, Tailandia Peerapon Boonyakiat - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Fotos publicadas por los medios locales muestran al sospechoso vestido con un uniforme escolar morado y una bolsa negra cruzada al hombro, con varios casquillos de bala visibles en el suelo.

“Era un chico trastornado. Mi grupo de amigos, que lo conocía, decía que le interesaban el FBI y las armas, y que muchos otros alumnos lo acosaban”, contó Purin Khumchoo, de 17 años, tras haber escapado por poco de las balas.

“Cuando vi que me apuntaba con el arma pensé que parecía muy profesional, como si llevara mucho tiempo entrenándose”, añadió el adolescente.

Enfermeras con manchas de sangre en sus uniformes salen de la escuela tras un tiroteo en el distrito de Bang Kruai, en Nonthaburi, al norte de Bangkok LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Quince alumnos sufrieron lesiones al intentar huir, declaró la viceministra de Interior tailandesa, Polapee Suwunchwee, a la cadena pública Thai PBS.

“Vi a miles de alumnos salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos puestos”, afirmó Thongchai Thanakat, un conductor de mototaxi que lleva unos veinte años trabajando frente al instituto.

“Me siento muy mal por un alumno cuyo cuerpo vi después de que lo alcanzaran en plena cabeza”, agregó. “Es realmente triste”.

Historial de tiroteos

La peor masacre perpetrada por un único atacante en la historia reciente de Tailandia ocurrió en 2022, cuando un expolicía que había sido expulsado de la fuerza desató un ataque de tres horas con armas de fuego y cuchillos en el noreste del país. Mató a 36 personas, entre ellas su esposa, su hijo y 22 chicos que fueron apuñalados mientras dormían en una guardería.

En 2020, un soldado asesinó a 29 personas en un tiroteo que incluyó un centro comercial en la ciudad de Nakhon Ratchasima. Más recientemente, en julio del año pasado, un hombre armado mató a cinco personas en un mercado de Bangkok –entre ellas guardias de seguridad y un vendedor– antes de suicidarse.

Policías permanecen frente a la vivienda de un estudiante que el viernes disparó contra varias personas en la escuela Debsirin Nonthaburi, en la provincia tailandesa de Nonthaburi Sakchai Lalit - AP

En 2023, otro adolescente de 14 años mató a dos personas e hirió a otras cinco en un exclusivo centro comercial de Bangkok, utilizando una pistola modificada que, según la policía, probablemente había sido comprada por internet.

Tras ese ataque, Anutin, que entonces se desempeñaba como ministro del Interior, ordenó una batería de medidas para reforzar el control de armas, entre ellas una prohibición temporal para emitir nuevas licencias, restricciones a las importaciones y la prohibición de que menores de 20 años accedieran a polígonos de tiro.

Personas evacúan los alrededores de la escuela Debsirin Nonthaburi, donde un tiroteo dejó varios muertos en la provincia tailandesa de Nonthaburi Wason Wanichakorn - AP

Las medidas de más largo plazo incluyeron la exigencia de un certificado médico que evaluara la salud mental y el estado psicológico de los propietarios de armas, así como el establecimiento de un período de validez determinado para algunas licencias.

Según estimaciones del Small Arms Survey, en Tailandia hay alrededor de 10,3 millones de armas de fuego en manos de civiles, lo que equivale a unas 15 armas por cada 100 habitantes.

Agencias AP, AFP, Reuters y Xinhua