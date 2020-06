La revista Tatler publicó un artículo dedicado a Kate Middleton que incluye polémicos pasajes. Señalan a su cuñada como la fuente confiable que reveló asuntos secretos Crédito: Instagram

El último número junio/julio de una reconocida revista británica fue dedicado a Kate Middleton. La publicación le dedicó la tapa bajo el título de "Catherine the great" -haciendo alusión a la rusa Catalina la grande-. Sin embargo, a la duquesa de Cambridge no le cayó para nada bien el artículo . La situación ahora empeoró debido a que el diario The Sun encontró un eslabón que vincula a la periodista que escribió el reportaje con Meghan Markle.

El artículo de la revista Tatler, que afirma que Kate se siente "atrapada y agotada en la familia real", no fue bien recibido por la duquesa de Cambridge. De ahí que el Palacio de Kesington saliera a declarar que el reportaje contiene falsedades e inexactitudes que no fueron informadas antes de su publicación.

La pieza fue escrita por la periodista Anna Pasternak. El diario The Sun rastreó una posible conexión entre ella y Meghan Markle y la encontró. La autora del artículo es amiga de otra periodista llamada Vanessa Mulroney que tiene un hermano, Ben, que está casado con Jessica, una de las amigas más íntimas de la esposa Harry. Con estos datos, The Sun aseguró que Markle es la fuente confiable que dice tener Pasternak.

Más allá de las conjeturas, no hay otra sugerencia que indique que Meghan haya estado detrás del artículo. Pero el diario amarillista cita a una fuente real que asegura que el vínculo entre entre la periodista y la duquesa de Sussex "es intrigante" .

Lo cierto es que Jessica Mulroney, la íntima de Markle, suele ser mencionada como una de las cinco fuentes que se comunicaron con la revista People en 2018 para defender a la duquesa durante su boda con Harry.

La respuesta de la revista a las declaraciones emitidas desde el Palacio de Kesington le quita mérito a las acusaciones: "El editor jefe de Tatler. Richard Dennen, respalda los informes de Anna Pasternak y sus fuentes. El Palacio sabía hace meses que íbamos a publicar una tapa sobre Kate y les pedimos que trabajaran con nosotros. El hecho de que nieguen haberlo sabido es categóricamente falso".

Si bien el polémico artículo destaca el trabajo de Kate Middleton, lo que enojó a la duquesa es el hecho de que se mencionen fuentes que afirman que le molesta la cantidad de ocupaciones que tiene desde la despedida de los Sussex. Otra cuestión que también la enojó es que se revelara el incidente que tuvo con Meghan antes de la boda por las medias que iba a usar Charlotte en el evento. Pero l o que más la enfureció es la comparación que hacen entre su delgadez y la de Diana refiriéndose a posibles trastornos alimentarios.