La duquesa de Sussex continúa su batalla legal con los medios de comunicación, ahora para preservar la identidad de sus cinco amigas que habrían hablado de su vida privada con periodistas Fuente: AFP - Crédito: Daniel Leal Olivas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 16:42

En febrero de 2019, la revista People puso en su portada a Meghan Markle con un artículo que sacudió a la opinión pública. La publicación sostenía, a partir del testimonio de supuestas amigas de la duquesa , que la esposa del príncipe Harry se encontraba sometida a una enorme presión.

Por ese entonces, Markle estaba en los primeros meses de embarazo de Archie y, sin embargo, ella y el duque de Sussex no dudaron en emprender una serie de acciones legales contra los medios que vulneraron la privacidad de la pareja.

Ahora, la guerra desatada por Meghan y Harry contra la prensa está en su momento más álgido. En las últimas horas, Markle solicitó al tribunal que lleva su caso que impida que Daily Mail publique el nombre de aquellas cinco amigas que intervinieron de forma anónima en la nota de People .

La duquesa de Sussex, en pie de guerra para defender a sus amigas de los ataques de la prensa Crédito: Instagram

"Estas cinco mujeres no están siendo juzgadas ni yo tampoco. El grupo editorial [ Associated Newspapers ] es el único que sí lo está. Es esta empresa la que se comportó de manera espantosa y está intentando evadir su responsabilidad, creando un circo y distrayendo del centro de este caso", sostuvo Markle en documentos legales que se hicieron públicos.

La preocupación de Markle por preservar la identidad de sus amigas deja en evidencia que conocía el testimonio que ofrecieron el año pasado. Incluso, pudo haber avalado que ellas filtraran información sobre su vida privada.

"Cada una de estas mujeres es una ciudadana privada, madre joven y con derecho a su privacidad. Tanto Mail On Sunday como el tribunal tienen sus nombres de una manera confidencial, pero para Mail On Sunday exponerlas al dominio público sin otra razón que el clickbait y las ganancias económicas es cruel y una amenaza para su bienestar emocional y mental", sostuvo la duquesa. " Mail On Sunday está participando del juego de la prensa con personas reales", aseguró.