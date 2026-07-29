Un tornado azotó el sur de Brasil y al menos siete personas resultaron heridas

Un poderoso tornado categoría EF-1 azotó este martes por la tarde al estado de Rio Grande do Sul, Brasil, y dejó al menos siete personas heridas. El fenómeno alcanzó los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho y se produjo a menos de 70 kilómetros de distancia de la provincia de Misiones. Numerosos videos difundidos en las redes sociales registraron su avance y magnitud.

En el municipio de Giruá, uno de los más afectados, cuatro personas resultaron heridas y varias viviendas sufrieron graves daños. También se registraron, según informó O Globo, caída de árboles, pérdidas de animales y una ligera precipitación de granizo. En este distrito, ubicaron a Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral y Melgarejo entre las comunidades más afectadas, según las primeras evaluaciones. El tornado generó vientos de entre entre 138 y 178 kilómetros por hora.

Como consecuencia del fenómeno, hubo personas que resultaron heridas

El gobierno municipal movilizó a los bomberos, personal sanitario, integrantes de Defensa Civil y empleados del área de Obras Públicas. También desplegó maquinaria pesada para asistir a los damnificados, retirar árboles, despejar caminos y restablecer el acceso a las zonas afectadas.

En Sete de Setembro, otras tres personas debieron ser trasladadas a un hospital y dos viviendas quedaron completamente destruidas. Los equipos de emergencia continúan durante la noche con el relevamiento de los daños en los distintos municipios.

Un hombre filmó el tornado desde una calle en la que se ven casas, lo que permite dimensionar el fenómeno meteorológico

Defensa Civil de Rio Grande do Sul explicó que el tornado estuvo asociado a una supercélula, un tipo de tormenta intensa que presenta una corriente de aire en rotación en su interior y puede generar tornados, granizo y ráfagas muy fuertes. El organismo recordó que horas antes había emitido una alerta por la posibilidad de que se registraran fenómenos severos en varias regiones del estado.

También se advirtió que podrían acumularse 150 milímetros de precipitación en 24 horas. Además, desde el organismo señalaron que se prevé que las condiciones inestables persistan este miércoles, especialmente en las regiones Norte, Noroeste, Noreste, Serra, Vales y Costa Norte.

En algunos videos que circularon en redes sociales se ve al tornado avanzando a gran velocidad

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el enorme fenómeno meteorológico desde distintas perspectivas. En algunas tomas aparece casi estático sobre el horizonte, mientras que en otras avanza a gran velocidad por un campo. Otra grabación captó los momentos en los que parece estar formándose: se ve una gran nube de tormenta atravesada por numerosos rayos y ya se distingue la parte más delgada del tornado.

Uno de los videos fue filmado por un hombre desde una calle rodeada de viviendas. La presencia de las casas permite dimensionar la extensión de la nube, que ocupa buena parte del horizonte y se estrecha hasta formar el embudo que alcanza la superficie.

El tornado estuvo acompañada por numerosos rayos