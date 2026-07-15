Memes, guiños a España y burlas: la senadora paraguaya volvió a cargar contra Mbappé tras la derrota de Francia

La senadora paraguaya Celeste Amarilla celebró este miércoles la eliminación de Francia del Mundial 2026 y afirmó que a Kylian Mbappé “ya le llegó el karma”. La legisladora, que días atrás había quedado en el centro de una polémica internacional por sus comentarios racistas contra el capitán francés, se mostró sonriente y vestida con los colores de España después del triunfo por 2-0 en la semifinal.

“Como muchos, feliz con España. La madre patria. Feliz con España”, dijo Amarilla ante los periodistas. La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico explicó además que había elegido su vestimenta como un homenaje al equipo que terminó con el recorrido de Francia en el torneo. “Por eso los colores. Claro, homenaje a España. Saquito de Zara, español. Esto también es de una tienda de España”, detalló.

🇪🇸CELESTE AMARILLA CELEBRA LA CAÍDA DE FRANCIA CON UN LOOK INSPIRADO EN ESPAÑA: “LLEGÓ EL KARMA”, DICE



🗣️La senadora nacional, Celeste Amarilla, llegó hoy al Congreso con un atuendo inspirado en España, tras la victoria de la selección española ante Francia y la eliminación del… pic.twitter.com/nIDgLvpXVr — Radio 780 AM (@780AM) July 15, 2026

La legisladora también se refirió a la nueva circulación de su imagen en medios y redes sociales tras la derrota francesa. “Sí, sí, sí. Si pudiese cobrar eso, verá”, respondió con ironía cuando le señalaron que su rostro había vuelto a aparecer en distintas partes del mundo después del partido.

El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando le preguntaron por Mbappé y por las consecuencias de la controversia que ambos protagonizaron. “Ya le llegó el karma a Mbappé”, afirmó Amarilla. Ante una repregunta, redobló la apuesta: “Claro, el karma paraguayo, no solamente el mío”.

Mbappé respondió en la red social X y definió a Amarilla como una “mujer despreciable e indigna del cargo que ocupa”. El capitán francés también afirmó que no permitiría que ella tuviera libertad para propagar “su odio y su racismo por el mundo”. Su postura recibió el respaldo del presidente francés, Emmanuel Macron, y del Real Madrid.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla durante una rueda de prensa Jorge Saenz - AP

La disputa había comenzado después de la victoria por 1-0 de Francia sobre Paraguay en los octavos de final. Amarilla acusó al delantero del Real Madrid de actuar con arrogancia y de negarle el saludo al arquero paraguayo Orlando Gill después del silbatazo final.

A partir de ese episodio, la senadora publicó mensajes en los que llamó a Mbappé “camerunés colonizado” y sostuvo que “en vez de leche materna chupaba cocos”. Sus expresiones fueron calificadas de racistas y xenófobas y causaron una fuerte repercusión internacional.

Ante la posibilidad de que el caso avance en la Justicia francesa, Amarilla señaló que todavía no había recibido novedades. “No tuve ninguna información más. Supongo que ellos tienen plazo, estoy esperando y me voy a defender como corresponde”, dijo.

Mbappé durante el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España, disputado en el Dallas Stadium de Arlington FRANCK FIFE - AFP

La senadora aclaró que no iniciará por ahora una demanda contra el futbolista, aunque insistió en que tendría argumentos para hacerlo. “Yo lo que advertí es que sí podría. O sea, si a mí me van a acusar de racismo, yo también podría accionar”, sostuvo. Según ella, las declaraciones de Mbappé podrían constituir violencia política y de género.

Pese al tono festivo de sus declaraciones, Amarilla también ensayó una autocrítica sobre el alcance que tuvieron sus publicaciones. “Yo realmente voy a cuidar más la lengua”, reconoció. Luego citó una frase que, según dijo, suelen repetirle sus hermanos: “Tu lengua es más rápida que tu cerebro”.

“Voy a tratar de que sea la inversa a partir de ahora”, prometió. Sin embargo, no se retractó de los ataques contra Mbappé y volvió a vincular la eliminación francesa con una suerte de revancha paraguaya.

Celeste Amarilla da una conferencia de prensa Jorge Saenz - AP

Amarilla, abogada de 61 años, ocupa una banca en el Senado paraguayo desde junio de 2023. Antes fue diputada por el distrito Capital entre 2018 y 2023. Está afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico desde 1982 y cuenta con una extensa trayectoria política.