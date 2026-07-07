La insólita defensa de la senadora paraguaya que insultó a Mbappé y apuntó contra un “plan perverso” de la FIFA

ASUNCIÓN.– Celeste Amarilla, la senadora paraguaya que protagonizó el escándalo por racismo contra el jugador francés Kylian Mbappé, se defendió el martes en una conferencia de prensa en Asunción y se negó a pedir disculpas, aunque afirmó haberse retractado de sus comentarios.

“Yo voy a defender a cualquier paraguayo cuando me dé la gana, y con los términos que me dé la gana”, dijo la senadora de 62 años del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay.

Amarilla apuntó contra la FIFA, habló de un “plan perverso” y cuestionó con dureza a los presidentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de la Conmebol, Robert Harrison y Alejandro Domínguez.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla ofrece una conferencia de prensa en Asunción, Paraguay, el 7 de julio de 2026 Jorge Saenz - AP

“Alejandro Domínguez desempeñó el rol de cipayo, estuvo parado con Robert Harrison escuchando cómo les maltrataban a los paraguayos”, dijo. “No vimos nunca una defensa de ellos, una queja con la FIFA, se fueron para luego vender jugadores y hacer más dinero”.

También les pidió a ambos dirigentes que “cuiden y defiendan a sus jugadores” porque “gracias a la Albirroja ustedes facturan, se están llenando de dinero y con ese dinero van a venir a pelearnos la Presidencia de la República”.

“Vienen con la plata del fútbol, de la coima que reciben por votar las sedes de los mundiales”, subrayó.

La senadora cuestionó además el “cinismo total” de algunos legisladores paraguayos, principalmente del oficialismo cartista, que repudiaron sus expresiones contra Mbappé pese a que, según señaló, también usaron lenguaje discriminatorio en el pasado.

Le racisme est une tumeur de l’âme humaine, la bêtise transformée en haine.



Je prends acte de la dénonciation par les autorités paraguayennes des propos racistes d’une sénatrice à l’encontre de Kylian Mbappé.



Total soutien à notre capitaine et à notre équipe. Ils portent haut… https://t.co/tFEH8zLHPh — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 7, 2026

Amarilla también criticó la reacción del gobierno paraguayo, que el lunes difundió, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, un comunicado oficial de repudio a sus expresiones. Para la senadora, se trató de “una actitud sumisa y traidora al Paraguay”.

Sin embargo, ante una consulta posterior de una periodista sobre sus comentarios tras el partido entre ambas selecciones, Amarilla reconoció el racismo implícito: “Me retracté, y por eso borré [la publicación]”.

El cruce en redes sociales

La senadora publicó una serie de comentarios racistas en X después de que Mbappé convirtiera el penal decisivo el sábado –en la victoria de Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial–, burlándose de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió entonces Amarilla.

Mbappé respondió calificando a la senadora como una “mujer despreciable” que era “indigna” de su cargo en el Congreso.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

“Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial”, escribió en X el capitán de la selección francesa.

A última hora del lunes, Amarilla difundió en las redes sociales una carta abierta en francés y español dirigida a Mbappé. La senadora afirmó que su problema era con el jugador, no con Francia.

“Al rato me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca, nos dicen, me arrepentí y borré el post", dijo la senadora.

Carta abierta de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Fuente: X

"Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado porque es humillante”, añadió Amarilla.

Sin embargo, exigió una disculpa de Mbappé, acusándolo de violencia de género, y amenazando con emprender acciones legales si no se retractaba de sus comentarios sobre ella.

En su conferencia de prensa el martes, la senadora apuntó además contra Alejandro Domínguez –dirigente deportivo paraguayo que ejerce como presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol– y Robert Harrison –presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol–, ambos presentes en el encuentro.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

“¿Quien le defendió a los paraguayos? ¡Nadie!”, disparó Amarilla.

La senadora acusó además al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de haber pedido su silencio.

Según Amarilla, Infantino se comunicó con el presidente francés, Emmanuel Macron, y este a su vez con el presidente paraguayo, Santiago Peña, para que este último le dijera a la senadora que se “calle”.

Ante las múltiples preguntas de los periodistas sobre su exabrupto en redes sociales, la senadora se defendió volviendo a acusar a Mbappé de discriminarla por mujer y acusó a otro jugador francés, sin identificarlo, de haber dicho durante el partido que le daban “asco los paraguayos”.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla ofrece una conferencia de prensa en Asunción, Paraguay, el 7 de julio de 2026 Jorge Saenz - AP

Al mismo tiempo, reconoció que sus comentarios fueron “un desatino”.

“Es lo aprendido por una persona de 62 años que vivió en aquella sociedad mundial en la que se le pegaba a los gay, donde decir ‘negro de mierda’ era lo más usual. Yo me estoy deconstruyendo, y construyendo una nueva Celeste Amarilla capaz de convivir (...) ténganme paciencia”, se excusó la senadora.

Las reacciones institucionales

El lunes por la tarde, el gobierno paraguayo difundió un comunicado en el que condenó las declaraciones de Amarilla.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la Senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, indica el comunicado.

Matías Galarza, de Paraguay, discute con Kylian Mbappé, de Francia, en el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo, el 4 de julio de 2026 Martin Meissner - AP

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) condenó el lunes los comentarios de Amarilla como “absolutamente aborrecibles” e “inaceptables”, y agregó que remitirá el asunto a los fiscales.

El presidente francés y la ministra de deportes, Marina Ferrari, expresaron su apoyo al capitán de la selección nacional.

“Al apuntar contra Kylian Mbappé, la senadora está atacando todo lo que representa nuestro capitán y todo aquello que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”, escribió Ferrari en X.

Didier Deschamps, Kylian Mbappe, Emmanuel Macron, Brigitte Macron y Philippe Diallo, en la visita al equipo en Clairefontaine, Francia Thomas Padilla - Pool AP

“Un gol más de Kylian Mbappé, esta vez contra el racismo”, escribió Macron en X y añadió que el capitán cuenta con “todo el apoyo”.

La fiscalía de París informó a la agencia AP que inició el martes una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia contra la senadora, después de que la unidad nacional de lucha contra el odio en internet recibiera una denuncia de la FFF.

La fiscalía señaló que “los comentarios presuntamente se hicieron debido al origen, etnia, nacionalidad, raza o religión reales o percibidos de la víctima”. Estos delitos se castigan con hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros.

Agencias AP y AFP