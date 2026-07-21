México descarta un vínculo entre la “lechuga iceberg” y el brote de ciclosporiasis en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.– En medio de las tensiones por las negociaciones por el acuerdo por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró este martes que, hasta el momento, no existe evidencia que permita vincular a productos agrícolas mexicanos con el brote de ciclosporiasis registrado en suelo estadounidense, pese a que autoridades sanitarias de ese país mantienen como principal hipótesis una lechuga procesada en territorio mexicano.

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, afirmó que “no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene”, en referencia a instalaciones de la empresa estadounidense Taylor Farms en el centro de México, aunque aclaró que se están tomando “todas las precauciones en caso de que así fuera”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó el lunes que su investigación de rastreo de la cadena de suministro sigue apuntando a lechuga iceberg troceada proveniente de esa compañía como posible origen del brote, que afecta a cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Una planta de Taylor Farms BENJAMIN FANJOY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El episodio sanitario fue vinculado con productos servidos en restaurantes Taco Bell, cadena propiedad de Yum Brands, mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) reportaron más de 1500 casos y cerca de 100 hospitalizaciones asociadas a la infección parasitaria.

Kershenobich subrayó que no se registraron fallecimientos y explicó que se trata de “un episodio diarreico severo” que responde bien al tratamiento con trimetoprima-sulfametoxazol, conocido comercialmente como Bactrin.

Las autoridades mexicanas insistieron en que no existe un brote en el país, donde solo se detectaron tres casos dentro de parámetros habituales. Además, señalaron que equipos técnicos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizan inspecciones preventivas y análisis de trazabilidad en coordinación con organismos estadounidenses.

La FDA sigue el rastro de la cadena de suministro en busca de la fuente de la contaminación Jose Luis Magana - FR159526 AP

La investigación ha estado marcada por inconsistencias. El sábado, la FDA informó que una muestra de lechuga mexicana había dado positivo por el parásito Cyclospora, pero al día siguiente corrigió el dato y lo calificó como un falso positivo. Sin embargo, el lunes volvió a señalar que los indicios epidemiológicos y de distribución continúan apuntando a la misma fuente.

Funcionarios mexicanos indicaron que se desplazaron a Guanajuato para recolectar muestras y colaborar directamente con el CDC. “Estamos llevando a cabo nuestra propia investigación en conjunto”, afirmó Kershenobich.

El antecedente más relevante data de 2013, cuando un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos afectó a más de 600 personas en 25 estados y fue rastreado hasta productos de la filial mexicana de Taylor Farms en esa misma región.

Por su parte, la compañía anunció el retiro del mercado de 25 productos de lechuga y ensaladas comercializados bajo distintas marcas, utilizados por diversas cadenas alimentarias en Estados Unidos.

Negociaciones comerciales

El episodio ocurre en paralelo a una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y México, que se inició este martes en Washington en un clima de creciente incertidumbre sobre el futuro del acuerdo regional.

Se trata de la tercera ronda bilateral —sin participación de Canadá— para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), luego de que la administración de Donald Trump decidiera no prorrogar automáticamente el pacto el pasado 1 de julio, activando un proceso que podría llevar a su expiración en una década.

Las conversaciones, previstas para extenderse durante tres días, buscan destrabar diferencias en sectores clave y preservar el esquema de libre comercio que sostiene intercambios anuales por unos 1,6 billones de dólares. Grupos empresariales presionaron para mantener la estructura trilateral vigente.

En el Capitolio, me reuní con el senador @berniemoreno para conversar sobre el T-MEC, así como sobre migración y seguridad. México y Estados Unidos mantienen una cooperación clave para la región. 🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/NblJU3qcD0 — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) July 21, 2026

El nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, expresó la expectativa de alcanzar un acuerdo antes de fin de año y advirtió sobre los riesgos de perder competitividad e inversiones si se prolonga la incertidumbre. También destacó la coincidencia de objetivos con Estados Unidos para fortalecer la producción manufacturera en América del Norte.

Entre los puntos más sensibles figuran los aranceles impuestos por Washington por razones de seguridad nacional, que incluyen gravámenes del 25% a los automóviles mexicanos y del 50% al acero y aluminio, medidas que México busca revertir como parte de la negociación.

Agencias AP y Reuters