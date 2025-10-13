México: dramáticas imágenes de las peores inundaciones en 70 años

Las tormentas tropicales Raymond y Priscila provocaron una tragedia en México. Estados como Veracruz, Querétaro, Puebla e Hidalgo quedaron bajo el agua, dejando un saldo de al menos 64 muertos y varios desaparecidos. Las inundaciones también dijeron presente en Ciudad de México: en la capital se registró la caída de agua más intensa en 73 años. El Ejército y Defensa Civil trabajan arduamente en todo el territorio azteca.

Tragicas inundaciones en Mexico: al menos 44 muertos

Los fallecimientos y las desapariciones vinieron acompañadas de escenas dramáticas. Por el desborde de los ríos, familias enteras tuvieron que subir hasta el techo de sus hogares para sobrevivir y también se vieron a niños arrastrados por las correntadas. Hasta el momento las autoridades no dieron cifras de los daños materiales ocasionados por el desastre natural.

El agua arrasó con todo a su paso en México

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a algunos de los estados y aseguró que el gobierno comenzará un censo entre las personas afectadas para distribuir ayuda. La cifra de muertos podría seguir en aumento mientras rescatistas continúan trabajando en poblados anegados, tapizados de barro y escombros.

▶️ “Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y acompañamiento del gobierno”



Suman 64 muertos por lluvias en México, informa Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil



📺 Sigue #LaMañaneraDelPueblo en @mileniotv pic.twitter.com/HjUnnnfHik — Milenio (@Milenio) October 13, 2025

En los estados de Veracruz y Puebla, cientos de efectivos del Ejército, policías y bomberos llevaron a cabo operaciones de rescate y establecieron albergues temporales donde los residentes recibieron atención médica. Miles mexicanos continúan lidiando con la falta de agua corriente y electricidad.

Devastados: así quedaron estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo luego de las trágicas inundaciones en México

“Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos”, manifestó este domingo la presidenta Sheinbaum.