escuchar

Un impactante video se viralizó en las últimas horas y da cuenta de la reacción de una mujer al ser sorprendida por un oso negro mientras almorzaba en el Parque Ecológico Chipinque de la ciudad de Monterrey, México.

En las imágenes se observa cómo la señora, que estaba sentada en un banco junto a un niño, se quedó completamente inmóvil al tiempo que el animal de mediano porte comenzó a desplazarse por la mesa en la que se encontraba la comida. Por momentos se ve cómo el oso les dirigió la mirada a ambos e incluso se acercó a olfatearlos brevemente, pero ni aún así se inmutaron.

En todo momento se aprecia cómo la mujer evitó mirar al animal mientras cubría el rostro del menor -que estaba visiblemente asustado- a la espera de que el animal se alejara. Finalmente, y luego de comer la mayoría de los alimentos ubicados sobre el tablón y distribuidos en diferentes platos, el oso caminó hacia atrás y se retiró del lugar.

México: la reacción de una mujer al ser sorprendida por un oso negro

Según medios locales, los incidentes de estas características no son inusuales en el área metropolitana de Monterrey como consecuencia de la proximidad de su hábitat natural en la zona boscosa. No obstante, no siempre los osos llegan a acercarse tanto a las personas como en el caso que se difundió en las últimas horas.

Un oso abrazó a una turista

Un episodio similar se viralizó a mediados de 2020, cuando una turista fue “abrazada” por un oso en el mismo parque ecológico mexicano. En dicha oportunidad, tres mujeres paseaban por el complejo cuando el animal se aproximó en dos patas a una de ellas y la alcanzó con los miembros anteriores.

A raíz del hecho, Protección Civil del Estado emitió un mensaje para que los visitantes sepan cómo actuar ante la presencia de un oso negro. A ese respecto, las autoridades pidieron seguir varias recomendaciones para prevenir poner en riesgo su salud o la del animal, entre ellas mantener la calma, nunca interponerse entre una cría y su madre, no acercarse ni alimentar estos animales, ponerse a resguardo y evitar fotografiarlos.

¡Oso curioso! 🐻🐻#VIDEO: Un grupo de paseantes del Parque Ecológico Chipinque, en Nuevo León, fue sorprendido por un oso, el cual que se le acercó a tres mujeres y abrazó a una de ellashttps://t.co/KHfNXPbh2v pic.twitter.com/6hv2RkxBn5 — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 18, 2020

LA NACION

Temas México