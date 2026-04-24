Brutal asesinato de un exfutbolista en Italia después de una pelea callejera: lo atacaron con un destornillador

El exfutbolista italiano Gabriele Vaccaro, de 25 años, murió este viernes en el Hospital San Matteo de la ciudad de Pavía después de haber sido atacado con un destornillador el último fin de semana.

Según las reconstrucciones del caso, el joven habría quedado involucrado en una discusión en la madrugada del domingo último, a la salida de un boliche, lo que ocasionó una pelea callejera que terminó con su muerte.

Vaccaro, quien se desempeñaba como empleado en un centro de clasificación de correos, fue emboscado por un grupo de jóvenes en un estacionamiento en la antigua zona de Cattaneo, conocida por ser un lugar para salir a bailar y, por ende, esa madrugada estaba llena de autos de quienes salían.

Allí fue atacado en el cuello por un objeto contundente descrito como un “destornillador o un punzón”, según consignó el diario La Repubblica.

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