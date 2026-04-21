Álbum de figuritas Panini del Mundial 2026: precios y cuánto cuesta llenarlo

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina. A falta de menos de dos meses para que ruede la pelota, ya se puede imaginar el otro “torneo” que juegan los fanáticos: el de coleccionar figuritas. Mientras, Panini, que tiene licencia oficial de FIFA desde 1970, guarda bajo llave el anuncio de cuándo saldrá la venta el álbum de esta edición, aunque se estima será entre fines de abril y principios de mayo en la Argentina.

Uno de los condimentos más especiales para los espectadores de una Copa del Mundo, es intentar completar el álbum de figuritas. Desde su primera edición en México 1970, la empresa italiana, fundada en el año 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini, fue la encargada de crear los cromos de cada una de las selecciones participantes de todos los Mundiales.

Desde ese momento, comprarlo y llenarlo se volvió una tradición, al menos en el país de los últimos campeones del mundo. “Late” (por ‘la tengo’) y “nola” (por ‘no la tengo’), son dos expresiones más que conocidas por los fanáticos, que siempre se rebuscan las formas de conseguir los cromos faltantes, con el ansiado objetivo de completar el álbum.

Las figuritas del álbum del Mundial, un anhelo de millones de coleccionistas a nivel internacional Santiago Filipuzzi - LA NACION

Aún no se dio a conocer de manera oficial cuánto costará el libro y cada paquete de figuritas. Sin embargo, según trascendió, el álbum estaría compuesto por 112 páginas y 980 figuritas, y tendría un costo de $15.000. En cuanto a los cromos, habría siete por sobre y cada uno saldría alrededor de $2.000. De confirmarse esto, se necesitarían al menos $295.000 para llenarlo sin tener en cuenta las figuritas repetidas.

Así fue el álbum de Qatar 2022

En Qatar 2022 la firma licenciataria oficial de la FIFA, Panini, diagramó el libro coleccionable con 670 figuritas de las cuales 50 fueron brillantes y 80, especiales. Cada uno de los 32 seleccionados participantes tuvo 20 espacios para llenar, 19 con futbolistas y el restante con el escudo de la federación. También había que pegar los estadios, la pelota oficial, el trofeo y la mascota. El álbum tuvo dos versiones, una con tapa blanda y otra con tapa dura. Además, hubo una opción “premium” en dorado y, también, una digital.

Así era el álbum del Mundial Qatar 2022; el de 2026 será mucho más completo por la cantidad de selecciones

Este último también marcó tendencia. Fue la tercera vez que se creó una versión digital. El primero apareció en Brasil 2014 cuando la FIFA, para incentivar esta innovadora manera de disfrutar el álbum, se lanzó un concurso donde los primeros 50 participantes que lo completaron fueron premiados. Por entonces, se registraron tres millones de descargas, se abrieron 195 millones de paquetes, se intercambiaron 243 millones de cromos y un millón de usuarios lo completaron.

La revolución digital del álbum Panini comenzó en Brasil 2014, siguió en Rusia 2018 y se consolidó en Qatar 2022 FIFA

Rusia 2018 fue la confirmación. Los códigos del álbum virtual eran lo más buscado. ¿Cómo se conseguían? Una opción era comprar sobres (los códigos QR y los alfanuméricos aparecían atrás de algunas figuritas) y la otra buscarlos en las etiquetas de Coca Cola, uno de los patrocinadores de la Copa del Mundo. Sin embargo, códigos gratuitos también se distribuyen por las redes sociales. En Qatar todo se repitió y, de no mediar inconvenientes, pasará lo mismo en 2026.