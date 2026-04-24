Ya no es Estados Unidos: el nuevo destino que eligen las caravanas de migrantes

Cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Haití, comenzaron una caravana desde Tapachula, Chiapas, pero con un objetivo distinto al de años anteriores. Ya no buscan llegar a Estados Unidos, sino encontrar mejores condiciones de vida dentro de México. Este cambio marca un giro importante en la dinámica migratoria.

Caravana migrante cambia de destino y ya no es EE.UU.

A diferencia de las caravanas que surgieron en años anteriores, cuyo destino principal era la frontera norte, muchos migrantes aseguran haber perdido la esperanza de ingresar a EE.UU. debido a las restricciones al asilo implementadas en ese país. Esta situación ha provocado que reconsideren sus planes migratorios, publicó AP.

Migrantes caminan por la carretera que atraviesa el municipio de Huehuetán, estado de Chiapas, México, el miércoles 25 d Edgar H. Clemente - AP

En lugar de dirigirse al norte, los migrantes ahora apuntan a establecerse en ciudades mexicanas como Ciudad de México, Monterrey o Tijuana. Desde su perspectiva, allí existen mayores oportunidades de empleo. “Estados Unidos ya no es una opción para nosotros... Solo queremos otro lugar donde podamos vivir”, dijo a la agencia citada Jerry Gabriel, un migrante haitiano de 29 años.

El fenómeno refleja el creciente número de migrantes haitianos en México. Entre 2020 y 2024, más de 127 mil haitianos solicitaron asilo en el país, lo que los convierte en uno de los grupos más representativos dentro de este flujo migratorio.

Por qué hubo un cambio en las caravanas de migrantes

Además de la situación migratoria que vive el territorio estadounidense con redadas y más restricciones para la comunidad migrante, hay otra razón que motivó a los migrantes a abstenerse de intentar cruzar la frontera.

México ha impedido que más caravanas migrantes avancen hacia Estados Unidos JOSE TORRES - AFP

Se trata de la situación en Tapachula, donde muchos migrantes quedan varados durante meses sin respuesta a sus solicitudes de asilo en México. La falta de avances en sus trámites ha generado frustración e impulsado a cientos a abandonar la ciudad en busca de mejores oportunidades en otras partes del país.

Las otras caravanas que han salido recientemente tampoco han tenido éxito en su avance. De acuerdo con el reporte, en el actual gobierno federal de Claudia Sheinbaum, 18 grupos que partieron de Tapachula han sido disueltos tras negociaciones con autoridades migratorias. Ninguno ha logrado salir más allá del estado de Oaxaca, lo que refuerza la idea de que el camino hacia EE.UU. es cada vez más complicado.

EE.UU. quiso quitar el TPS a Haití, pero sigue vigente

Otra de las opciones que los haitianos tenían para lograr llegar al país norteamericano era el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). No obstante, Kristi Noem, quien en su momento era la secretaria de Seguridad Nacional, determinó a inicios de año que “las condiciones en Haití ya no cumplen con los criterios de designación para el TPS”.

La Corte Suprema resolverá sobre las demandas por la suspensión del TPS para Haití y Siria Imagen Ilustrativa generada con IA

Sin embargo, un juez del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Distrito de Columbia frenó esta decisión y emitió una orden de suspensión. Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración extendió los beneficios de todos los adscritos a este programa hasta el 1° de julio de este año. Esto aplica a documentos con diversas fechas de vencimiento originales que van desde julio de 2017 hasta febrero de 2026. No obstante, el futuro, en medio de litigios legales, permanece incierto para estos migrantes.