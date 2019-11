México: el mal momento de Evo Morales durante una charla en la Unam

El exmandatario boliviano pasó un mal momento cuando un grupo de connacionales residentes en México ingresó al auditorio con pancartas y gritos Fuente: AFP

El expresidente de Bolivia actualmente exiliado en México, Evo Morales, pasó un mal momento ayer por la tarde cuando un grupo de manifestantes de su país interrumpió una conferencia magistral que el exmandatario estaba dando en la Universidad Autónoma de México (Unam).

Manifestantes bolivianos interrumpen una charla de Evo Morales en la Unam. Fuente: Twitter 00:35

A los gritos, y con pancartas en contra del líder del MAS, en las que se veían consignas como "Fraude", "No fue golpe", "No someta al pueblo", o "Ama llulla" (no seas mentiroso, en quechua), entre otros, los manifestantes ingresaron en fila al auditorio Ollin Yoliztli de la citada casa de altos estudios mexicana, donde el exmandatario hacía uso de la palabra en una charla con el título "Diálogo con el Primer Presidente del Estado Plurinacional".

Junto a Evo Morales se encontraban el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera y su exministra de Salud, Gabriela Montaño, también invitados a la conferencia. Según informa el diario local El Deber, los que ingresaron al recinto a protestar, bolivianos residentes en México, cantaron también el himno nacional boliviano.

La conferencia interrumpida de Evo Morales fue realizada en el auditorio de la Universidad Autónoma de México Fuente: AFP

Según consignan el medio mexicano Radio Fórmula, las más de mil personas que se encontraban en el auditorio para escuchar a Morales reaccionaron contra los bolivianos que ingresaron a protestar al grito de "Evo no estás solo". Y si bien hubo algunas mínimas escaramuzas entre los ingresantes y el público, la cosa no pasó a mayores.

Tras la interrupción de la conferencia, el líder cocalero señaló que las personas que habían ingresado a protestar solo buscaban provocar. En redes sociales, Evo Morales no hizo alusión al episodio, si no que agradeció el apoyo de los presentes en el auditorio.

Cabe recordar que Morales se radicó en México luego de que se vio obligado a renunciar a la presidencia de su país tras las acusaciones de irregulares en el proceso eleccionario que lo había reelegido. Además, el exmandatario boliviano había perdido el apoyo de las fuerzas armadas y la policía, en un contexto de descontento social creciente en su contra.

El 12 de noviembre pasado, la senadora nacional Jeanine Añez fue proclamada presidenta de Bolivia, y hace 2 días convocó a nuevas elecciones, en las que no podrá participar como candidato Morales.