Una de las víctimas de Epstein pide que el expríncipe Andrés sea “llevado ante la justicia” en Estados Unidos

LONDRES.– Marina Lacerda, una de las víctimas del financista pedófilo Jeffrey Epstein, pidió que el expríncipe del Reino Unido, Andrés Mountbatten–Windsor, sea interrogado en Estados Unidos por las denuncias en su contra.

En diálogo con el medio británico The Guardian tras una nueva serie de publicaciones de los archivos del caso Epstein, la sobreviviente declaró que Mountbatten–Windsor debería ser “llevado ante la justicia”.

Marina Lacerda, quien acusa a Jeffrey Epstein de abuso sexual, en una conferencia de prensa afuera del Capitolio estadounidense en Washington el 3 de septiembre del 2025 Jose Luis Magana - FR159526 AP

El hombre que antes era conocido simplemente como príncipe Andrés ha sido acusado de abusar sexualmente de Virginia Giuffre, a quien conoció en 2001 cuando ella tenía 17 años, algo que él siempre ha negado. Giuffre se suicidó en abril.

En paralelo, el abogado Giuffre dijo que quienes hayan aceptado la negación de las acusaciones por parte del exmiembro de la realeza “deberían avergonzarse de sí mismos”.

Ante la ley

Lacerda, originaria de Brasil y que ahora vive en Estados Unidos, conoció a Epstein, entonces financiero, cuando tenía 14 años y fue explotada por él durante tres años.

Aunque no tuvo con el expríncipe, es una de las muchas sobrevivientes que piden rendición de cuentas para quienes fueron acusados de participar en el tráfico de mujeres y menores por parte de Epstein.

Virginia Giuffre durante una conferencia de prensa fuera de una corte de Manhattan tras la muerte en prisión de Jeffrey Epstein, el 27 de agosto de 2019 en Nueva York

“Creo que lo primero que se debe hacer aquí es que el Reino Unido debe llevar a [Mountbatten-Windsor] ante la justicia”, dijo Lacerda.

“Él tiene que venir a Estados Unidos [para ser interrogado], pero, para serte sincera, no creo que lo haga. Simplemente es lo correcto”, agregó la denunciante.

Lacerda dijo además que el gobierno de Estados Unidos debería haber realizado una investigación más exhaustiva sobre las denuncias de Giuffre acerca de su presunto abusador, a quien se le retiraron sus títulos y honores en octubre de este año.

“Mucha gente no le creyó. Todos lo ignoraron y él se mantuvo en silencio. Esto es a lo que se reduce: ella tuvo que fallecer y publicar un libro. No está bien. Es repugnante”, dijo Lacerda.

La estadounidense Virginia Giuffre asegura que Jeffrey Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés de Inglaterra cuando ella tenía 17 años NEWS SYNDICATION

“Virginia es una heroína extraordinariamente valiente”, afirmó Brad Edwards, representante de Giuffre, cuya autobiografía detallando los supuestos abusos se publicó póstumamente en octubre.

“Cualquiera que haya dado algún crédito a las negaciones de las denuncias de Virginia por parte de Epstein, Maxwell o Andrés debería avergonzarse de sí mismo”, añadió el abogado.

Giuffre se quitó la vida en abril tras años de negaciones por parte del expríncipe, antes de la publicación de su autobiografía “La chica de nadie: Memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia” (Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice).

En el libro, Giurffre afirmaba haber conocido a Andrés en marzo de 2001, cuando ella tenía 17 años y él 41. Fue presentada por Maxwell, quien ahora cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. Fue llevada a cenar con el entonces príncipe y con Epstein, y más tarde a un club nocturno.

El expríncipe Andrés de Inglaterra, el 7 de marzo de 2011

“De camino de regreso, Maxwell me dijo: ‘Cuando lleguemos a casa, debes hacerle a él lo que haces con Jeffrey’”, escribió Giuffre. “Él fue lo suficientemente amable, pero aún así se sentía con derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”, agregó.

Giuffre dijo que más tarde Epstein le dio 15.000 dólares y que fue obligada a tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor en dos ocasiones más.

El exduque de York ha negado repetidamente las acusaciones en su contra. Llegó a un acuerdo con Giuffre en 2022.

Nuevas incriminaciones

Los documentos publicados esta semana parecen mostrar a Mountbatten–Windsor pidiéndole a la socia de Epstein, la británica Ghislaine Maxwell, que organizara encuentros con “amigas inapropiadas”, mientras ella buscaba “chicas amigables, discretas y divertidas” en su nombre.

En los correos electrónicos de 2001 y 2002, un hombre identificado como “A” hablaba sobre estar en Balmoral, la residencia real en las Tierras Altas de Escocia, y sobre la muerte de su mayordomo. Los informes de 2001 registran que el mayordomo de Mountbatten-Windsor, Michael Perry, de 61 años, falleció días antes de que se enviara el correo. “A” también mencionaba a sus dos hijas, aunque no nombraba a Beatriz y Eugenia, y hablaba de dejar la “RN” al mismo tiempo que Mountbatten-Windsor abandonó la Marina Real (Royal Navy, en inglés).

Foto tomada en Washington, el 23 de diciembre de 2025, muestra un nuevo lote de documentos publicados en relación Jeffrey Epstein STAFF - AFP

“¿Has encontrado algunas nuevas amigas inapropiadas para mí?”, preguntó la persona identificada como A en un correo a Maxwell el 16 de agosto de 2001.

En correos posteriores, Maxwell escribió a un asociado solicitando chicas que fueran “amigables, discretas y divertidas” para un hombre llamado Andrés que iba a viajar a Perú. Dijo: “algunas turistas de dos piernas (inteligentes, bonitas, divertidas y de buenas familias) y él estará muy feliz”.

Foto tomada en Washington, el 23 de diciembre de 2025, muestra un nuevo lote de documentos publicados en relación Jeffrey Epstein STAFF - AFP

Esto coincidió con un viaje oficial realizado por Mountbatten-Windsor a Perú para conmemorar el 50.º aniversario del reinado de su madre, la reina Isabel II.

Los archivos también muestran que el FBI buscó interrogar a Mountbatten-Windsor sobre sus vínculos con un segundo millonario depredador sexual, Peter Nygard. Él se negó y no se tomaron más medidas.