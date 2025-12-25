Bolsonaro se sometió a una doble cirugía por hernia y confirmó su apoyo a la candidatura presidencial de su hijo

SAN PABLO.– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido el jueves a una doble cirugía por hernia en un hospital de la capital del país, Brasilia, informaron sus médicos, después de haber confirmado en una carta su apoyo a la candidatura presidencial de uno de sus hijos, Flávio Bolsonaro.

El procedimiento duró alrededor de tres horas y media y se completó sin complicaciones, según indicó el equipo médico del Hospital DF Star. En un comunicado, los médicos señalaron que Bolsonaro “continuará con los cuidados posoperatorios, que incluyen manejo del dolor, fisioterapia y prevención de la trombosis venosa”.

Agentes de la Policía Federal se mantienen en el hospital durante la llegada del expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia, Brasil, el 24 de diciembre de 2025 Eraldo Peres� - AP�

Bolsonaro, que se encuentra hospitalizado desde el miércoles, fue detenido a fines de noviembre por presunto riesgo de fuga y empezó a cumplir una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El exmandatario recibió autorización judicial para salir de la cárcel después de que médicos de la Policía Federal confirmaran que necesitaba la intervención quirúrgica. Se ordenó a la policía permanecer fuera de su habitación, donde estaba prohibido el uso de computadoras y teléfonos móviles.

Todavía internado

El exmandatario, de 70 años, ha enfrentado reiterados problemas de salud desde que sobrevivió a un apuñalamiento casi fatal durante la campaña de 2018, y a lo largo de los años se ha sometido a más de media docena de cirugías abdominales.

La operación del jueves, no obstante, fue descrita por su médico Claudio Birolini como la esperada y sin complicaciones. Bolsonaro, que permanecerá internado entre cinco y siete días, ya se encontraba en su habitación y despierto, informó el médico a los periodistas.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llega en ambulancia al Hospital Rio Grande en Natal, estado de Río Grande del Norte, Brasil, el 11 de abril de 2025 MAGNUS NASCIMENTO� - AFP�

Según Birolini y el médico Brasil Ramos Caiado, el expresidente también podría someterse durante su internación a un procedimiento médico independiente para tratar sus episodios recurrentes de hipo. La decisión al respecto podría tomarse después de una nueva evaluación de su estado de salud el lunes, indicaron.

El juez Alexandre de Moraes, quien estuvo a cargo del juicio por el intento de golpe y condenó a Bolsonaro a prisión, autorizó el procedimiento, pero rechazó el pedido del expresidente de cumplir arresto domiciliario tras recibir el alta hospitalaria.

El médico jefe del equipo que atiende al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, Claudio Birolini, junto al cardiólogo Brasil Ramos Caiado, en Brasilia, el 25 de diciembre de 2025 EVARISTO SA� - AFP�

Actualmente, Bolsonaro no tiene contacto con los otros pocos detenidos en la sede de la Policía Federal en Brasilia en la que permanece recluido y donde su habitación de 12 metros cuadrados cuenta con una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio, según informaron las autoridades.

Tiene acceso libre a sus médicos y abogados, pero otros visitantes deben recibir autorización del Supremo Tribunal Federal (STF). El miércoles, de Moraes autorizó a los hijos de Bolsonaro a visitarlo mientras permanece hospitalizado. Su esposa, Michelle Bolsonaro, lo acompaña.

Apoyo a su hijo

En la madrugada del jueves, su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, declaró a la prensa antes de la cirugía que su padre había escrito una carta en la que confirmaba que lo había designado como candidato presidencial de su partido para las elecciones del próximo año.

El 5 de diciembre, el hijo del exmandatario ya había anunciado que pretende desafiar al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –quien busca un cuarto mandato no consecutivo– como candidato del Partido Liberal de Bolsonaro.

El hijo del expresidente de Brasil (2019-2023) Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, habla con la prensa frente al hospital DF Star, en Brasilia, el 24 de diciembre de 2025 EVARISTO SA� - AFP�

El senador leyó la carta a los periodistas y su despacho difundió el texto a los medios.

“Él representa la continuidad del camino de prosperidad que comencé mucho antes de convertirme en presidente, ya que considero que debemos restablecer la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, determinación y lealtad a las aspiraciones del pueblo brasileño”, afirmó el expresidente sobre su hijo en la carta manuscrita, fechada el 25 de diciembre.

Imagen del expresidente Jair Bolsonaro frente al hospital al que fue trasladado en Brasilia, Brasil, el 24 de diciembre de 2025 Eraldo Peres� - AP�

Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados por un panel de jueces del STF por intentar derrocar el sistema democrático de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

La trama incluía planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a de Moraes. También existía un plan para alentar una insurrección a comienzos de 2023.

Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado democrático de derecho. El expresidente ha negado cualquier irregularidad.

Agencias AP y Reuters y diario O Globo