México: reciclan toneladas de cabello humano para limpiar canales de agua

Lo que para la mayoría es un desperdicio que termina en el suelo tras un corte de pelo, para los canales de Xochimilco se convirtió en una herramienta de rescate. En un esfuerzo que combina la ciencia ambiental con la participación ciudadana, toneladas de cabello humano están siendo recolectadas para fabricar filtros capaces de absorber aceites y grasas que amenazan este ecosistema vital.

El proyecto utiliza la capacidad natural del cabello —una fibra orgánica con propiedades lipofílicas— para “atrapar” sustancias oleosas. Esta iniciativa no solo propone una solución tecnológica de bajo costo, sino que también ataca uno de los problemas más críticos de la zona: la contaminación por residuos urbanos.

El principio científico detrás de esta innovación es potente: el cabello humano tiene una estructura que le permite adherir partículas de grasa a su superficie sin absorber agua. Según los especialistas que lideran la recolección, un kilo de cabello puede llegar a absorber varios litros de aceite, funcionando como una “esponja” natural que no genera microplásticos.

“El cabello es un recurso que desperdiciamos diariamente y que tiene una capacidad de absorción increíble. Lo que buscamos es que la gente entienda que su propio residuo puede salvar un ecosistema”, explicó uno de los coordinadores del proyecto a la agencia de noticias AFP en las jornadas de recolección en la Ciudad de México.

Miembros de la Fundación Matter of Trust, junto a voluntarios mexicanos y estadounidense.

En Xochimilco, los canales, famosos por su sistema artificial de cultivo, sufren la filtración constante de residuos. Los filtros de cabello se colocan estratégicamente en los flujos de agua para interceptar estos contaminantes.

La logística de este proyecto depende de una red de solidaridad. Muchas peluquerías comenzaron a donar el cabello que cortan a diario. Una vez recolectado, el material se procesa y se introduce en mallas especiales para crear barreras filtrantes.

“Al principio los clientes se sorprenden cuando les contamos a dónde va su pelo, pero luego se sienten parte de algo más grande”, comenta una estilista local que colabora con la causa. “Saber que ese corte de pelo terminará limpiando el agua de Xochimilco le da un sentido distinto a nuestro trabajo diario”.

El desafío de la recuperación

Xochimilco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, enfrenta una presión ambiental constante. El uso de cabello como filtro se suma a otros esfuerzos de restauración, como la creación de biofiltros con plantas acuáticas.

Para los expertos, esta técnica de “bioremediación” es una alternativa inmediata y económica. “No reemplaza la necesidad de mejores sistemas de drenaje, pero es una barrera de contención vital que podemos fabricar hoy mismo con lo que tenemos a mano”, señalan desde las organizaciones ambientales involucradas.

El éxito de estos grupos en los canales mexicanos despierta el interés de otras ciudades latinoamericanas que buscan métodos sostenibles para limpiar sus cuencas degradadas, demostrando que la solución puede estar, literalmente, en nuestras propias cabezas.