Especialistas recomiendan consumir huevo y aseguran que fue “victimizado” injustamente

El huevo está presente en la dietas de muchas personas a nivel mundial, sin embargo, por mucho tiempo fue objeto de un cierto estigma que lo presentaba como un riesgo para la salud cardiovascular debido a su contenido de colesterol. Ahora, hubo un cambio de perspectiva respaldado por la ciencia que lo está posicionando nuevamente como un componente esencial para la alimentación saludable. El cardiólogo Ernesto Díaz Álvarez, de República Dominicana, aseguró que este alimento fue “victimizado” injustamente.

En su reciente artículo titulado La importancia del consumo del huevo, publicado en el Listín Diario, Álvarez subrayó las características fundamentales de este alimento y lo describió como “natural, bajo en grasa, de rápida elaboración y delicioso sabor”, lo que lo transforma en un verdadero protagonista en cualquier cocina.

Su perfil nutricional es crucial para la dieta ya que posee una gran cantidad de proteínas enriquecidas con aminoácidos esenciales, lo que sitúa a los huevos por encima de las proteínas halladas en la leche, el pescado y la carne. Adicionalmente, el huevo es una fuente significativa de vitaminas como la A, B2, B12, D y K, y aporta minerales esenciales como el fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc, fundamentales para diversas funciones corporales.

Durante mucho tiempo se pensó que el huevo era el responsable del colesterol en sangre (Foto: Freepik)

Durante décadas, la yema del huevo, rica en colesterol, fue el blanco de preocupación médica. Esta concentración llevó a la recomendación generalizada de disminuir su consumo como una estrategia terapéutica para reducir los niveles sanguíneos de colesterol y, en consecuencia, prevenir el desarrollo de enfermedades coronaria. Este consejo influyó profundamente en los hábitos alimenticios de millones de personas, que vieron en el huevo un cierto “enemigo” de la salud.

Con los años, esta visión fue cuestionada por investigaciones científicas rigurosas. Reportes derivados del prestigioso estudio Framingham, una investigación longitudinal clave en el ámbito de la cardiología llevada a cabo en Estados Unidos, concluyó categóricamente que el consumo regular de huevo no tiene una relación significativa con el colesterol en la sangre y, por ende, tampoco con la incidencia de problemas cardiovasculares. Este hallazgo crucial desarticuló gran parte de las advertencias que se habían creado.

El huevo es uno de los alimentos con más proteínas (Foto: Freepik)

Díaz Álvarez enfatizó que una dieta verdaderamente equilibrada y saludable no debería fundamentarse en la restricción del consumo de huevo. Por el contrario, tanto para individuos sanos como para aquellos que ya presentan hipercolesterolemia, la recomendación principal debe enfocarse en un mayor consumo de frutas, hortalizas y fibras, junto con una reducción de grasas saturadas y azúcares.

El experto aclaró que estos consejos deben complementarse con cambios fundamentales en el estilo de vida, incluyendo la actividad física regular (caminar), la moderación en el consumo de alcohol, la eliminación del tabaquismo y el mantenimiento de un peso corporal ideal.

El cardiólogo dominicano concluyó su análisis destacando la naturaleza del huevo como un “alimento barato y nutritivo, accesible a todas las clases sociales”. En ese sentido, subrayó su valor como una alternativa alimenticia de primer orden, especialmente relevante en países en desarrollo, gracias a su facilidad de cocción y sus amplias posibilidades gastronómicas, lo que lo convierte en un pilar nutricional al alcance de todos. Así, echó por tierras los mitos que pesaban sobre este alimento e instó a sumarlo a las comidas diarias en cualquiera de sus formas.