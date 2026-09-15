Mientras el mundo debate los riesgos de la IA, China acorta la brecha tecnológica con Estados Unidos

HONG KONG.– Mientras el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) genera un renovado debate sobre sus riesgos, Estados Unidos y China continúan compitiendo por desarrollar modelos cada vez más potentes.

Estados Unidos ha aventajado a China y a otros países en capacidades de los modelos de IA, investigación, citas académicas y otros ámbitos. China, sin embargo, se ha acercado rápidamente como potencia en IA, incluso mientras las restricciones impulsadas por Estados Unidos le han impedido acceder a algunas de las tecnologías más avanzadas, incluidos los chips de vanguardia y las máquinas necesarias para fabricarlos.

Un trabajador se encuentra en el stand de Kimi K3, de la startup china de inteligencia artificial Moonshot, durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghai Ng Han Guan - AP

Expertos y estudios recientes, como uno elaborado por el Instituto Stanford de Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano, señalaron que China se ha convertido en un contrapeso de Estados Unidos en materia de IA y que este año parece estar borrando la ventaja estadounidense.

“La brecha entre los modelos estadounidenses y chinos es estrecha y frágil”, dijo Samm Sacks, investigador principal del Instituto para Estados Unidos, China y el Futuro de los Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins.

Pero tanto Estados Unidos como China también han expresado una creciente preocupación por la IA. El debate actual cobra mayor importancia de cara a la esperada visita del presidente chino Xi Jinping a Washington este mes, donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mientras los expertos señalan que el futuro de la IA dependerá en gran medida de lo que China y Estados Unidos hagan –y dejen de hacer– en este ámbito.

Estos son algunos de los modelos de IA chinos más importantes y las preocupaciones que existen tanto en Washington como en Pekín.

Moonshot AI lidera la competencia

La startup Moonshot AI, con sede en Pekín, irrumpió con fuerza con el lanzamiento de Kimi K3 y tomó por sorpresa a Silicon Valley con capacidades cercanas a las de sus rivales estadounidenses. Poco después de su lanzamiento, en julio, ocupó el tercer puesto a nivel mundial en inteligencia de modelos, detrás de Claude Fable 5 de Anthropic y GPT-5.6 Sol de OpenAI, según Artificial Analysis, una plataforma de evaluación comparativa de modelos de IA. Sin embargo, Kimi K3 ahora ocupa el noveno lugar, por detrás de nuevos modelos de vanguardia de Anthropic, OpenAI, Meta y SpaceXAI, lo que demuestra que la ventaja de China en IA puede ser cambiante.

La startup de IA DeepSeek fue la primera en sacudir los mercados bursátiles globales al demostrar que los modelos de IA chinos son capaces de desafiar el liderazgo de Estados Unidos. Su modelo R1, lanzado a comienzos de 2025, era más rentable que modelos estadounidenses similares. En abril, DeepSeek presentó una versión preliminar de su potente modelo V4, del que dijo que incorporaba grandes mejoras en conocimiento, capacidad de razonamiento y capacidades “agénticas”, en referencia a la posibilidad de planificar y ejecutar pasos complejos de manera autónoma, con una intervención humana limitada.

Trabajadores se encuentran en el stand de la empresa china de inteligencia artificial Minimax durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghai Ng Han Guan - AP

El potente GLM-5.2 de la startup Z.ai, presentado en junio, llamó la atención de Silicon Valley por sus comparaciones con los modelos más avanzados de Anthropic y OpenAI. Z.ai lanzó luego GLM-5.3 en agosto, con mejoras en programación y capacidades agénticas que lo hicieron subir en los rankings mundiales de modelos de IA.

En julio, Alibaba, de China, presentó una versión preliminar de su modelo Qwen3.8–Max, que el gigante tecnológico describió como el más potente de la serie y que compite con Claude, de Anthropic, y GPT, de OpenAI.

China está preocupada por los riesgos de la IA

En China, el jefe del Ministerio de Seguridad del Estado advirtió que la inteligencia artificial plantea una serie de amenazas potenciales para el país, desde la seguridad política e ideológica hasta los ciberataques, las filtraciones de datos e incluso desafíos para la gobernanza.

En un artículo publicado el domingo, Chen Yixin dijo que la tecnología podría amenazar la seguridad política, institucional e ideológica de China si es utilizada por “fuerzas hostiles y personas con segundas intenciones”.

Algunas personas podrían utilizar audios y videos deepfake generados con IA para crear “rumores políticos” a gran escala, escribió.

Un visitante prueba los anteojos de inteligencia artificial Qwen de Alibaba durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghai Ng Han Guan - AP

Chen mencionó específicamente las capacidades de Claude, de Anthropic, y GPT, de OpenAI, como ejemplos de cómo la IA podría utilizarse para identificar con mayor facilidad y “convertir en armas” vulnerabilidades de ciberseguridad. Advirtió que ciertos países y grupos ahora pueden “ejecutar tareas complejas de hackeo”.

Los máximos dirigentes chinos han dicho que China debe acelerar el desarrollo de la IA y buscar la autosuficiencia tecnológica. Pero también señalaron la necesidad de controlar los riesgos y establecer un marco global para la gobernanza de la IA.

Estados Unidos acusa a China de robar de sus modelos

En Estados Unidos, Trump y su administración han destacado reiteradamente la importancia de que el país mantenga su ventaja en IA sobre China. “Quien gane en IA, gana”, dijo Trump a periodistas el domingo.

Estados Unidos ha acusado a los desarrolladores chinos de IA de participar en lo que ha denominado “destilación a escala industrial”, un proceso mediante el cual los modelos de IA son entrenados para copiar o imitar las capacidades de otros modelos más potentes. La semana pasada, Anthropic también acusó a las startups chinas DeepSeek y Moonshot de derivar una serie de solicitudes de sus usuarios hacia sus modelos de IA Claude.

En el informe más exhaustivo elaborado hasta ahora por el gobierno estadounidense, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) dijeron el 8 de septiembre que los desarrolladores chinos de IA extrajeron capacidades de algunos de los modelos de IA más avanzados de Estados Unidos mediante “actividades de destilación agresivas, maliciosas y dirigidas”.

Un visitante se encuentra junto a una instalación sobre inteligencia artificial durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghai Ng Han Guan - AP

Pekín rechazó las acusaciones y afirmó que la destilación es una técnica utilizada habitualmente por muchas empresas de IA. Instó a Estados Unidos a abstenerse de formular “acusaciones infundadas” y acusó a Washington de intentar establecer un “monopolio de la industria de la IA”.

La destilación es una técnica estándar utilizada en toda la industria de la IA, pero las agencias estadounidenses formularon una acusación más específica: que empresas chinas utilizaron accesos no autorizados y otros métodos para extraer capacidades restringidas de los modelos de frontera estadounidenses, dijo Lizzi C. Lee, investigadora del Centro para el Análisis de China del Asia Society Policy Institute.

“Por el momento, estas acusaciones siguen siendo objeto de disputa, pero creo que la implicancia estratégica ya es importante”, dijo la experta.

Asistentes pasan junto al puesto de Alibaba, donde un cartel dice "Descansa tranquilo dando IA a Ali Cloud" en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, en Shanghai Ng Han Guan - AP

Estados Unidos ha invertido mucho esfuerzo en controlar los insumos necesarios para la IA de frontera, especialmente los chips. Pero ahora “parece que finalmente está descubriendo que también puede tener que pensar en los resultados de la IA de frontera como una forma de transferencia tecnológica”, dijo Lee.

“Los laboratorios estadounidenses utilizan enormes cantidades de capacidad de cómputo para ampliar las fronteras de la tecnología. Pero los desarrolladores chinos pueden aprender de esos sistemas”, dijo. “Y las empresas chinas luego pueden lanzar modelos de pesos abiertos muy capaces que se distribuyen por todo el mundo”, agregó la experta.