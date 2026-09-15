La inesperada llamada de Trump con el CEO de Nvidia que agitó a Silicon Valley y apuntó contra los líderes de la IA

En momentos en que algunas de las figuras más influyentes de Silicon Valley comenzaron a advertir sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido con la inteligencia artificial, Donald Trump irrumpió este lunes en el debate con un mensaje en sentido contrario y advirtió que Estados Unidos no debe desacelerar porque eso sólo beneficiaría a China.

El presidente norteamericano sorprendió al participar por teléfono, en vivo, de una conversación con Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante el All-In Summit en Los Ángeles. Huang recibió la llamada mientras estaba sobre el escenario y puso al mandatario en altavoz frente al público.

Trump aprovechó la intervención para desacreditar las advertencias sobre los peligros de la IA y sugirió que la campaña para frenar o acompasar el desarrollo de los modelos más avanzados responde a motivaciones políticas o incluso a intereses chinos.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, saluda a los medios al llegar al aeropuerto de Gimpo, en Seúl JUNG YEON-JE - AFP

“El grupo más feliz es China”, dijo Trump sobre quienes reclaman desacelerar la carrera tecnológica. “Y le están haciendo el juego a mucha gente que no quiere que esto ocurra. Puede ser gente política; también puede ser China”.

Huang coincidió con el mandatario y sostuvo que Trump había logrado atravesar lo que presentó como una falsa complejidad en torno al debate. Para el ejecutivo, una parte del temor creciente instaló una falsa disyuntiva entre innovar rápidamente y desarrollar una IA segura.

La intervención del presidente llega en un momento particularmente sensible para la industria. En los últimos días, varias figuras centrales del sector comenzaron a reclamar un ritmo más lento en la carrera hacia modelos cada vez más poderosos, ante el temor de que las capacidades de la tecnología avancen más rápido que los mecanismos para controlarla.

MUST SEE: Amazing moment as President Trump calls Nvidia CEO Jensen Huang while he's on stage at the All-In Summit.@POTUS on AI Doomerism: “I'm telling you, it's all a hoax… and we're not going to let that happen.” pic.twitter.com/ZP8cCaSMqG — The All-In Podcast (@theallinpod) September 14, 2026

Trump, en cambio, encuadró la discusión casi exclusivamente como una competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Según otra crónica sobre su posición, el mandatario resumió la carrera con una frase: “Quien gane la IA, gana”.

La postura representa una señal importante para empresas como Nvidia y AMD, cuyos negocios dependen directamente de que los grandes laboratorios continúen comprando cantidades crecientes de chips para entrenar y operar modelos de frontera. Cualquier acuerdo para ralentizar ese desarrollo podría reducir o postergar parte de esa demanda.

Las acciones de Nvidia cayeron alrededor de 3% y las de AMD más de 4% este lunes, en medio de las preocupaciones del mercado por los llamados a desacelerar la IA. La posición de Trump funciona ahora como un fuerte contrapeso político a ese movimiento.

Un trabajador pasa junto a robots de la empresa china Lens en la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, en Pekín Ng Han Guan - AP

El tamaño de lo que está en juego es enorme. Nvidia informó que sus ingresos por centros de datos alcanzaron los US$89.000 millones en el segundo trimestre, un salto de 117% interanual. AMD, por su parte, registró US$6700 millones en ese segmento, 107% más que un año antes, y mantiene acuerdos con OpenAI y Meta que contemplan despliegues de hasta seis gigavatios de procesadores gráficos para cada compañía.

Huang, sin embargo, buscó evitar que su posición fuera interpretada como un rechazo absoluto a las advertencias. Durante el panel elogió a Jacob Coxon, investigador de Anthropic que renunció por sus temores acerca del rumbo que está tomando la inteligencia artificial, y destacó su valentía por haber expresado públicamente esas preocupaciones.

Los denunciantes internos, sostuvo el CEO de Nvidia, deben ser escuchados y tomados en serio por las organizaciones.

Truth de Trump

Pero para Huang eso no implica detener la carrera. El ejecutivo viene posicionándose como una de las voces más optimistas de Silicon Valley frente a quienes anticipan desempleo masivo, pérdida del control humano o incluso escenarios catastróficos derivados del desarrollo de una inteligencia superior.

El nuevo choque expone una división cada vez más marcada dentro de la propia industria. Mientras ejecutivos e investigadores reclaman establecer límites y reducir la velocidad de desarrollo, Trump y Huang sostienen que frenar unilateralmente a Estados Unidos podría entregar a China una ventaja decisiva.