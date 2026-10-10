Miles de detenidos, una capital blindada y caos: la rebelión de las “Cucarachas” sacude Nueva Delhi

NUEVA DELHI.– La policía india detuvo este sábado a miles de manifestantes y al fundador del movimiento juvenil “Cucarachas”, mientras las fuerzas de seguridad cerraban al tráfico algunas zonas de la capital para impedir una manifestación contra las autoridades electorales.

La protesta era la culminación de semanas de movilización opositora tras denuncias de irregularidades durante una revisión del censo electoral a nivel nacional realizada por la Comisión Electoral (CEI).

Abhijeet Dipke, fundador del Partido del Pueblo de las Cucarachas (CJP), y otros dos dirigentes de esa formación fueron detenidos antes de desembarcar de un vuelo en la capital, según indicó el grupo en un comunicado.

La policía se lleva a un manifestante en la protesta de Nueva Delhi Vipin - AP

El CJP -que surgió en mayo como un movimiento satírico en internet- también informó que miles de manifestantes fueron detenidos en Nueva Delhi mientras intentaban marchar hacia el lugar principal de la protesta, Jantar Mantar.

“Más de 15.000 manifestantes han sido detenidos”, declaró otro dirigente del movimiento, Ajinkya Shinde, en una conferencia de prensa en Delhi. Según el diario The Hindu, más de 5000 personas fueron detenidas desde la mañana.

Diversos medios de comunicación, entre ellos Scroll y Newslaundry, señalaron que algunos de sus periodistas también habían sido detenidos brevemente. La policía había reprimido con gases en julio pasado una masiva protesta estudiantil contra el gobierno.

Las imágenes mostraban a Dipke desafiando a los agentes que se le acercaban a bordo del avión. “He venido para que me detengan, deténganme, no les tengo miedo”, dijo. “No, esto no es una detención”, respondió un agente. “Por favor, coopere”.

La Policía detuvo en Nueva Delhi a Abhijeet Dipke, fundador del "Partido de las Cucarachas", y a otros dos líderes al aterrizar su vuelohttps://t.co/ywpNeXYj51 — FRANCE 24 Español (@France24_es) October 10, 2026

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU exigió la liberación “inmediata” y “sin condiciones” de todas las personas “detenidas arbitrariamente” en Nueva Delhi, señaló un vocero del organismo con sede en Ginebra, Thameen Al-Kheetan.

En compañía de Gandhi

Pese a la represión, hubo pequeñas protestas en otros puntos de la ciudad, entre ellos un popular mercado de artesanía y el monumento al líder histórico Mahatma Gandhi, donde se corearon consignas exigiendo la dimisión del presidente de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

“¡Viva la revolución!”, coreaban algunos jóvenes manifestantes en el centro de Delhi mientras la policía los perseguía y arrastraba a decenas de ellos a los autobuses para llevárselos, pese a que más seguían llegando.

“Esto supone una violación de los derechos del pueblo y el país ya no lo va a tolerar más”, dijo Yogendra Solanki mientras la policía se lo llevaba escoltado.

'Cockroach' group leaders among hundreds detained in Delhi protest - The group - who are not registered as a political party in India - want electoral reforms ahead of crucial state elections. Via @BBC:https://t.co/yJDBkTvR05 — 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) October 10, 2026

Desde hace varias semanas, el opositor Partido del Congreso y el movimiento de las “cucarachas” protestan contra una revisión de las listas electorales que se ha traducido en la eliminación de 130 millones de inscritos, según la prensa.

Sus detractores afirman que esa revisión apunta a excluir a las minorías, especialmente a los musulmanes, y a las poblaciones más vulnerables, en beneficio del Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro ultranacionalista hindú Narendra Modi.

La CEI desmintió cualquier irregularidad en el procedimiento, afirmando que la revisión tenía como objetivo eliminar a votantes duplicados y no elegibles, incluidos los “inmigrantes ilegales extranjeros”.

Antes de la protesta, las autoridades de la capital desplegaron miles de policías, cerraron decenas de estaciones de metro, cancelaron más de 200 trenes y suspendieron temporalmente el servicio de internet móvil en los alrededores del lugar de la manifestación.

Manifestantes en Nueva Delhi son subidos a un transporte policial Vipin - AP

Al frente de la manifestación, el líder de la oposición Rahul Gandhi llamó a la población a no dejarse disuadir por la represión y a continuar con la movilización.

“Sigan manifestándose”, lanzó el diputado del Partido del Congreso en redes sociales. “Señor Modi, haga lo que quiera, arresten a los dirigentes, arresten a los jóvenes, arréstennos a todos: no cederemos”.

Para el movimiento “Cucaracha”, la disputa por el censo electoral es una oportunidad para ampliar su campaña. El movimiento se originó en internet en mayo y ganó notoriedad gracias a manifestaciones, sentadas y huelgas de hambre por presuntas filtraciones de exámenes.

Esas protestas culminaron con la renuncia del ministro de Educación, un revés poco común para un primer ministro que ha mantenido un firme control del poder nacional durante más de 12 años.

Para Modi, las protestas representan un desafío a mitad de su tercer mandato, aunque su impacto político sigue sin estar claro. Las elecciones nacionales se celebrarán recién en 2029, pero las estatales del próximo año en Uttar Pradesh -el estado más poblado del país, gobernado por el BJP- y en Gujarat, el estado natal de Modi, pondrán a prueba la fuerza del partido.

Agencias AFP, ANSA y Reuters