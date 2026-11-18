La profesión de camionero constituye una de las labores con mayor demanda en el transporte por carretera a nivel global. A pesar de ofrecer estabilidad económica, el oficio impone un costo personal elevado debido a los prolongados períodos de ausencia. Miriam, una conductora argentina instalada en Europa, experimenta esta realidad mientras recorre países como España, Francia e Italia al mando de un vehículo pesado.

La rutina de trabajo de Miriam demanda entre 22 y 24 días de viaje continuo. Al regresar a su domicilio, apenas dispone de tres o cuatro jornadas para recuperar energías, ver a sus amigos y planificar el siguiente itinerario. Según explica la conductora a través de sus redes sociales (@lachicacamionera), el tiempo de descanso se reduce todavía más durante la temporada alta, donde las pausas en casa llegan a durar solo dos días. Esta dinámica transforma su vida en una constante carrera contra el reloj, donde cada minuto libre adquiere un valor esencial para la logística futura.

Así vive una camionera: largas jornadas y breves descansos para ver a sus amigos

La planificación comienza antes de finalizar cada ruta. Miriam aprovecha los trayectos de regreso para realizar las compras básicas en supermercados. Esta estrategia le permite destinar sus pocos días en casa a cocinar y preparar sus viandas para el próximo viaje, en lugar de perder tiempo en tareas logísticas. La conductora prepara cerca de 40 raciones que conserva congeladas en una nevera de 55 litros integrada en el camión. Esta previsión resulta necesaria, ya que cocinar dentro del vehículo durante las pausas le restaría tiempo valioso a su descanso reglamentario.

El trabajo de un conductor internacional trasciende el hecho de sentarse frente al volante. Las jornadas combinan la conducción con la gestión de documentos, las entregas, la carga y descarga de mercadería y los tiempos de espera en almacenes. La normativa europea regula estrictamente la actividad: el límite diario de conducción es de nueve horas, aunque puede extenderse a diez en dos ocasiones por semana. Sin embargo, Miriam subraya que los problemas cotidianos superan a los kilómetros recorridos. La dificultad para encontrar lugares aptos donde estacionar, la falta de instalaciones adecuadas para el aseo personal y la gestión de imprevistos marcan el pulso de su vida diaria.

Ante este escenario, representantes del sector como la CETM proponen mejoras en las condiciones laborales, incluyendo horarios que faciliten la conciliación y el fomento de rutas con relevos para disminuir el tiempo de permanencia fuera del hogar. La alimentación, el descanso y la gestión de la documentación exigen una disciplina rigurosa, ya que la carretera marca los horarios para todo.

Además de su labor profesional, Miriam utiliza sus canales digitales para fomentar la inserción laboral de las mujeres en un sector mayoritariamente masculino. En sus videos, la conductora desmitifica la complejidad del oficio y asegura que cualquier persona puede adaptarse si cuenta con la capacitación necesaria. Ella misma admite que en sus inicios sentía incertidumbre sobre su capacidad para manejar camiones de gran porte, pero la experiencia y la constancia le permitieron superar esos temores iniciales.

Un consejo fundamental que la camionera transmite a quienes buscan seguir sus pasos es el dominio del idioma inglés. Al transitar por diversas naciones europeas, el inglés funciona como el lenguaje común necesario para tratar con clientes, trabajadores de carga y responsables de seguridad vial. Miriam reconoce que ella misma practica constantemente para mejorar su comunicación, dado que el idioma facilita la resolución de conflictos técnicos o logísticos en ruta.

La vida sobre ruedas exige una resiliencia particular. La desconexión con el entorno familiar, la convivencia con las limitaciones físicas del vehículo y la presión de las entregas definen el día a día de estos profesionales. A pesar de los desafíos, la argentina reafirma su elección laboral y continúa recorriendo las autopistas del Viejo Continente mientras visibiliza las luces y sombras de una ocupación esencial para la economía actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.