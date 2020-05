Los alumnos se sientan en las gradas, manteniendo la distancia social, antes de una clase al aire libre celebrada en el estadio Telia Parken debido a la pandemia de coronavirus el 15 de mayo de 2020 en Copenhague Fuente: AFP

21 de mayo de 2020 • 10:39

Fuera de Asia, Dinamarca se convirtió en el primer país en aliviar las normas de distanciamiento social el mes pasado. Desde entonces, no ha habido un aumento en el número de nuevos casos de coronavirus como se esperaba . La flexibilización de las reglas de confinamiento ha sido gradual, dicen los funcionarios, y este proceso comenzó a mediados de abril. Hasta la fecha, se han reportado 11.182 casos y 561 muertes por la enfermedad. Pero el pico máximo de contagios ha quedado muy atrás .

Los nuevos casos en la última semana se mantuvieron entre 46 y 76, muy por debajo de los 300 diarios a principios de abril, cuando el país aún estaba confinado.

Sin embargo, los expertos tienen dificultades para explicar este resultado y aún no han encontrado una respuesta a por qué no se han disparado las infecciones al levantar el bloqueo . Esta información podría ser sumamente valiosa para otros países.

Esta es la conclusión del State Serum Institute (SSI), que ha realizado una evaluación profesional de la salud desde que se relajaron los controles.

El nuevo informe de SSI de hoy, que es un compilación de los reportes del 6 al 13 de mayo, el SSI reconoce que la reapertura preliminar no ha resultado en una mayor propagación de la infección, pero que no hay indicios de la causa .

Por lo tanto, no está claro por qué la actividad de infección no ha crecido cuatro semanas después de la primera fase de desconfinamiento de Dinamarca. "No sabemos si esto se debe al alto cumplimiento de la distancia física y a los consejos de higiene, o si posiblemente se deba a condiciones biológicas, como el debilitamiento de la virulencia", dicen en el documento los expertos.

Los viajeros podrían reactivar cadenas de contagio

En el informe, SSI señala que abrir las fronteras puede significar que las personas infectadas viajarán al país y así podrán comenzar nuevas cadenas de infección . Esto puede tener un impacto en la evolución de la epidemia en Dinamarca.

Pero al no comprender el cambio en el comportamiento del virus, los expertos no pueden asegurar que la reapertura de las fronteras tenga severas consecuencias y modifique esta tendencia a la baja.

Esta incertidumbre no se puede capturar en los modelos matemáticos, ya que, por definición, se basan en el conocimiento y los supuestos existentes sobre la biología de la infección. Al mismo tiempo, desde la última reapertura, ha habido tantos cambios en los parámetros básicos de comportamiento que es especialmente difícil hacer predicciones confiables, escribe SSI.