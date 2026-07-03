Mónaco: identificaron a la principal sospechosa por el atentado contra un empresario ucraniano

MÓNACO (AP).— Interpol dio a conocer este viernes el nombre de la persona responsable del atentado con bomba en Mónaco que, según informes, tenía como objetivo a un magnate de origen ucraniano vinculado con Rusia.

La agencia identificó a Anastasiia Berezovska, una mujer de 39 años de Ucrania, como la sospechosa en una Notificación Roja publicada en su sitio web para solicitar su detención.

Las autoridades de Mónaco no revelaron el nombre de ninguna de las tres personas heridas en la explosión del lunes en la entrada de un edificio de departamentos, pero dijeron que son una familia y que parecen haber sido específicamente atacadas.

Según informes de prensa, el magnate de la construcción Vadym Yermolaiev figura entre los heridos, junto a su esposa y su hijo de 13 años. Renunció a su ciudadanía ucraniana hace casi una década y fue objeto de sanciones ucranianas en 2023 por tener vínculos con Rusia. La mujer sigue en condición de riesgo vital, dijeron los fiscales este viernes.

Vadym Yermolaiev

El empresario, originario de la ciudad de Dnipro, construyó su fortuna a través del Grupo Alef, un holding con inversiones en bienes raíces, industria y agricultura, y figura regularmente en rankings de las mayores fortunas ucranianas.

La notificación indica que la sospechosa tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo. Señala que nació en Ucrania, tiene el cabello oscuro y habla alemán.

Añade que las autoridades de Mónaco solicitan su arresto por intento de asesinato, colocar un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal.

Morgan Raymond, el fiscal adjunto en Mónaco, dijo que la bomba fue detonada a distancia, usando un control remoto. Los restos del artefacto están siendo analizados en Francia, sumó.

Y añadió que la sospechosa fue identificada inicialmente como una persona corpulenta que parecía ser hombre, que llevaba una prenda oscura de manga larga, pantalones cortos de color claro y un sombrero tipo pescador negro. Una revisión más amplia de imágenes de cámaras de seguridad de días anteriores y el testimonio de un testigo redirigieron la investigación hacia una mujer disfrazada de hombre.

Eric Arella, director de seguridad pública de Mónaco, mostró copias de la notificación de búsqueda de Interpol en la conferencia de prensa con el fiscal.

Dos fotos incluidas en la notificación de búsqueda de Interpol para Berezovska muestran a una mujer con una camiseta blanca con rayas oscuras, una de ellas en una calle donde sostiene lo que parece ser algún tipo de dispositivo electrónico, con un cable, en su mano izquierda.

La sospechosa del atentado en Mónaco

El ataque conmocionó al país en la costa mediterránea, uno de los estados soberanos más pequeños del mundo conocido por su alta concentración de residentes adinerados. El príncipe Alberto II de Mónaco lo describió como “un acto odioso” y dijo que todos los servicios públicos fueron movilizados para garantizar la seguridad.

Se cree que Ucrania llevó a cabo ataques y asesinatos selectivos de figuras rusas en el curso de la guerra, aunque esos ataques limitaron en gran medida al territorio ucraniano o ruso.

En diciembre de 2024, el servicio de seguridad de Ucrania se responsabilizó de la muerte del jefe de las fuerzas de protección militar nuclear, biológica y química del Ejército ruso.

Funcionarios de inteligencia occidentales dijeron recientemente que Rusia intensificó además una campaña de asesinatos selectivos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, cuando invadió a su vecino.

El atentado

El artefacto que explotó dejó tres heridos, entre ellos se asume que el empresario de origen ucraniano.

La explosión se produjo el lunes por la noche, alrededor de las 21 (hora local), en la entrada de un edificio residencial situado cerca de la frontera con Francia. Según las autoridades, el artefacto había sido colocado previamente en el vestíbulo y detonó cuando las víctimas regresaban a su domicilio. El dispositivo era un “paquete bomba” que provocó una “potente explosión”.

Como consecuencia del estallido, una mujer resultó gravemente herida y permanece en estado crítico, con riesgo de vida. Un hombre, que también sufrió lesiones de consideración, fue estabilizado y ya no se encuentra en estado crítico, mientras que un adolescente de 13 años presentó heridas leves y su vida no corre peligro. Los tres fueron trasladados a un hospital en la ciudad francesa de Niza.

Un investigador examina el lugar en el edificio residencial donde un artefacto explosivo hirió de gravedad a tres personas Philippe Magoni - AP

Los investigadores indicaron que el artefacto explosivo contenía elementos metálicos como pernos y perdigones, lo que aumentó su capacidad destructiva. Además de los tres heridos, otras cuatro personas debieron ser atendidas por cortes provocados por vidrios y estados de shock tras la detonación.

De acuerdo con imágenes de videovigilancia, la sospechosa abandonó el lugar inmediatamente después de dejar el paquete. Escapó a pie por una calle secundaria utilizando unas escaleras que conducen hacia la localidad francesa de Beausoleil.

Sospechoso del ataque escapó a pie

Yermolaiev fue objeto de sanciones por parte de Ucrania en diciembre de 2023, en el marco de un paquete dirigido a individuos y empresas acusados por Kiev de mantener vínculos económicos con Rusia o con territorios ocupados. Según reportes, esas medidas se vinculan con actividades comerciales del empresario en la península de Crimea.

En una entrevista anterior, el empresario había señalado que renunció a su ciudadanía ucraniana en 2017 para adoptar la nacionalidad chipriota. Según otras fuentes, la renuncia se produjo en 2019 y respondió a la búsqueda de “protección internacional”, en un contexto de críticas al sistema judicial y fiscal ucraniano. Tras la invasión rusa de 2022, afirmó que su jet privado Gulfstream G150 fue destruido en un ataque con misiles contra el aeropuerto de Dnipro. Medios ucranianos indicaron además que residía en Mónaco desde el inicio de la guerra.