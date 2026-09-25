Mucha pompa, pocos resultados: la cumbre entre Trump y Xi dejó más preguntas que respuestas

WASHINGTON.– El presidente de China, Xi Jinping, concluyó este viernes en Washington una visita de Estado de tres días que suscitó críticas en Estados Unidos por lo que se asegura fue exceso de pompa y escaso contenido.

Xi anunció sobre el final del viaje que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump dos veces más antes de que termine el año, con lo que redondearán cuatro conversaciones cara a cara entre los mandatarios de las dos mayores potencias económicas del mundo en 2026.

Ambos líderes hicieron alarde de su esfuerzo por preservar la armonía, pero más allá de los anuncios de nuevas reuniones no hubo avances importantes en asuntos como el comercio o la seguridad de la inteligencia artificial. Lo único diferente fue el haber acordado, cuando Xi aterrizó en Estados Unidos, extender su tregua comercial solo unos meses más, hasta enero, nada demasiado audaz.

Xi Jinping y Donald Trump conversan tras una visita a los Archivos Nacionales en Washington WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump confirmó que había hablado de la guerra contra Irán y aseguró que tras la cumbre habría “buenas noticias” para los agricultores estadounidenses, lo que indicaría un aumento de las cuotas de exportación, como parte de las discusiones comerciales. “Tuvimos una gran reunión. Tuvimos una reunión realmente grandiosa. Genial para los agricultores. Genial para todos”, aseguró.

Sin embargo, la cumbre pareció quedarse corta. “Mucha pompa y circunstancia o ruido y furia, pero sin significar nada. Simplemente no hay mucho ahí”, dijo Scott Lincicome, vicepresidente de economía general en el Instituto Cato, un think tank conservador.

“Otra cumbre sin resultados tangibles simplemente permite a China agotar el reloj del segundo mandato de Trump sin concesiones significativas”, señaló Jeff Moon, un exfuncionario comercial y diplomático con Barack Obama que dirige la consultora China Moon Strategies.

Los dos mandatarios se reunieron también a puerta cerrada durante 90 minutos el jueves, durante los cuales abordaron asuntos como la situación en Ucrania y la península de Corea, según el comunicado del gobierno chino sobre el encuentro. También abordaron la guerra en Irán.

Xi Jinping y su mujer saludan desde la escalera del avión antes de partir de regreso a Pekín Mark Schiefelbein - AP

El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, dijo este viernes que Trump le pidió a Xi que evitara brindar ayuda a Teherán. China es el primer cliente del petróleo iraní, ahora sometido a un estricto bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz.

“Les dejamos muy claro hace semanas que, ya sabe, cualquier ayuda que le dieran a Irán –ya fuera directa o indirecta, ya fuera inteligencia o piezas o equipo militar– era totalmente inaceptable”, dijo Perdue a la cadena CNBC. “El presidente Trump lo dejó muy claro de nuevo ayer”.

Por su parte, según la agencia estatal china, Xi pidió que Estados Unidos e Irán resuelvan sus problemas “a través de la negociación lo antes posible”. El líder chino también le recomendó “prudencia” respecto al asunto de la independencia de Taiwán.

En el campo de la inteligencia artificial, cuyo desarrollo inquieta a todas las naciones, los dos países lideran sustancialmente la carrera tecnológica. “Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de (...) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano” sugirió Xi.

La cena de gala en homenaje a Xi Jinping, quien toma la palabra mientras Donald Trump hace un brindis con la primera dama Peng Liyuan Alex Brandon - AP

“Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas”, reconoció Trump. Pero ambos líderes se cuidaron de no anunciar barreras a la investigación en la IA.

Futuras cumbres

Xi extendió una invitación para que Trump y Melania vayan a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, en noviembre y dijo que podrían reunirse de nuevo un mes después en la cumbre del G20 en el club de golf Trump National Doral Miami en Florida. “Damos la bienvenida al señor presidente y a la primera dama a visitar China”, declaró.

“Lo haremos, y hablaremos mucho”, respondió Trump. Más tarde confirmó las dos reuniones en una publicación en redes sociales.

Trump, llevó a Xi a visitar los Archivos Nacionales, para exhibir ante el mandatario del país comunista más poderoso del mundo los textos sagrados de la democracia estadounidense.

Donald Trump y Xi Jinping recorren los Archivos Nacionales en Washington KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El republicano Trump ha buscado satanizar a los demócratas como comunistas durante la antesala de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, un mensaje que se ha visto enturbiado por el trato de alfombra roja que le ha dado a Xi esta semana.

Dentro de la bóveda de registros de la nación, donde se guardan la Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos, Xi observó los documentos detrás de un vidrio protector mientras un guía hablaba sobre ellos.

Tras ver la Constitución, Trump dijo a los reporteros que esperaban cerca que los dos presidentes hablaron sobre cuán antiguas son sus naciones.

“Solo estamos comparando”, dijo Trump. “La nuestra tiene 250 años, lo cual es genial, y estamos orgullosos de ello. Pero la de ellos tiene 6000 años”. “Hay una pequeña diferencia entre 6000 y 250, pero estamos muy orgullosos de nuestros 250”, añadió.

El jueves por la noche, los Trump agasajaron a sus invitados con una cena de Estado de etiqueta a la que asistieron los magnates de la industria tecnológica.

Las primeras damas Peng Liyuan y Melania Trump llegan al Museo Nacional de Arte Asiático Finn Gomez - POOL Getty Images North America

Antes, Trump le hizo un tour personal a Xi por sus obras en la Casa Blanca, incluyendo una galería con retratos de presidentes y una nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros de granito de 30 metros de largo, y le mostró su salón de baile, aún en construcción.

Melania Trump y Peng Liyuan recorrieron el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian.

El último día de Xi comenzó en la Casa Blanca, donde Trump y la primera dama recibieron al presidente chino y a su esposa, Peng Liyuan, para tomar el té en el Salón Rojo.

La visita coincidió con el Festival del Medio Otoño de China, una festividad nacional cuando las familias tradicionalmente se reúnen para celebrar el fin de la cosecha, compartiendo pasteles de luna, pasteles redondos rellenos de una pasta dulce, con té.

Xi agradeció a los Trump por la visita. “Las más altas cortesías, los arreglos más meticulosos (…) Esta visita es muy exitosa, y también nos sentimos muy satisfechos”.

Trump sonrió cuando un intérprete transmitió lo que Xi había dicho. “Hemos tenido una visita tremenda de dos personas espectaculares, y realmente la disfrutamos, y creo que hemos logrado avances tremendos”, afirmó.

Agencias AP y AFP