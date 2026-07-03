Muere un activista tibetano tras prenderse fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York

NUEVA YORK.– La policía de la ciudad de Nueva York informó el jueves que un hombre que sostenía una bandera del Tíbet había fallecido a causa de quemaduras ‌graves cerca de la sede ‌de ⁠las Naciones Unidas. Activistas y un medio de comunicación de tibetanos exiliados lo identificaron como un tibetano que se había prendido fuego en un acto de protesta en favor de la independencia.

Un portavoz del Departamento ​de Policía ⁠de Nueva ⁠York dijo que los agentes, que acudieron a una llamada de emergencia recibida alrededor de las 18.30 hora local (19.30 en la Argentina) ​del jueves, encontraron al hombre de 52 años con quemaduras graves.

Lobga Rangzen. Fuente: X

Fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se certificó su fallecimiento, según ‌la policía, que añadió que se está llevando a cabo una investigación. ​La policía no reveló el nombre del hombre ​ni facilitó ningún posible motivo de su acto.

Voice of Tibet, un medio de comunicación de los tibetanos en el exilio, dijo que el activista tibetano Lobga Rangzen "se inmoló frente a la sede de la ONU en Nueva York tras un llamamiento en directo a favor de la independencia y la unidad del Tíbet".

Lobga Rangzen. Fuente: X

Según informó el sitio web de noticias local amNewYork, Rangzen era conductor de Uber en la ciudad. La página citó además a Lobsang Paljor, también conductor de Uber, quien dijo que conocía a Rangzen de ⁠las reuniones de la comunidad tibetana.

Paljor dijo al sitio web de noticias que Rangzen “estaba furioso por las restricciones que el gobierno chino había impuesto a ‌sus compatriotas”.

Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo en un comunicado a la AFP que “estamos consternados por este trágico y terrible incidente y expresamos nuestras condolencias a su familia”.

La ley de unidad étnica de China

Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación por la nueva ley de unidad étnica de China, que entró en vigor esta semana y otorga a Pekín la base jurídica para tomar medidas contra personas fuera de sus fronteras.

La ley establece una identidad nacional “compartida” entre los 55 grupos étnicos minoritarios del país, incluidos los tibetanos y los uigures, algunos de los cuales se sienten oprimidos bajo el gobierno chino. Los tibetanos de todo ‌el mundo se han opuesto a la ley.

Miembros de la comunidad tibetana australiana reaccionan mientras sostienen pancartas y banderas durante una protesta en Sídney, el 1 de julio de 2026 DAVID GRAY - AFP

Los tibetanos también han llevado a cabo anteriormente actos de autoinmolación en protesta contra ⁠las políticas de Pekín en el Tíbet y en regiones cercanas con una gran población tibetana.

China tomó ‌el control del Tíbet en 1950 en lo que describe como una “liberación pacífica” de la servidumbre ⁠feudal.

Sin embargo, las organizaciones internacionales de derechos humanos y los exiliados han condenado sistemáticamente ⁠lo que denominan el “gobierno opresivo” de China en las zonas tibetanas. China rechaza tales valoraciones.

Un miembro de la comunidad tibetana australiana durante una protesta en Sídney, el 1 de julio de 2026 DAVID GRAY - AFP

Las cuestiones relacionadas con las minorías étnicas son muy delicadas en China, donde los tibetanos y otras minorías están sometidos a una estrecha vigilancia ante cualquier indicio de supuesto “separatismo”. Pekín ha ejercido un mayor control institucional en el Tíbet desde que el mandatario chino, Xi Jinping, asumió la presidencia del país ‌en 2012.

Tencho Gyatso, presidenta de International Campaign for Tibet, describió a ​Rangzen como “un incansable defensor del Tíbet” y dijo que su muerte le había “entristecido profundamente“.

International Campaign for Tibet afirma que se produjeron más de 150 autoinmolaciones de tibetanos entre 2009 y 2022. Según sus datos, 10 de estas autoinmolaciones tuvieron lugar mientras los afectados se encontraban en el exilio.

Agencias AP, AFP y Reuters