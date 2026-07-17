Estados Unidos amplía sus ataques contra Irán y alcanza puentes y un aeropuerto en una nueva escalada del conflicto

DUBÁI.– Estados Unidos intensificó este viernes su renovada campaña de bombardeos contra Irán al atacar puentes y un aeropuerto, mientras que Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente.

En el disputado estrecho de Ormuz, donde el recrudecimiento del conflicto volvió a interrumpir el suministro mundial de energía procedente de la región, marines norteamericanos abordaron un buque petrolero y otro barco fue alcanzado, según reportes, por un proyectil.

CENTCOM confirms that it conducted a “major” wave of airstrikes against Iran tonight, targeting Iranian coastal surveillance, air defense sites, and “military logistics infrastructure.” pic.twitter.com/muchoVwBez — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 17, 2026

Las partes enfrentadas han puesto a prueba los límites de la escalada desde que el acuerdo de alto el fuego colapsó la semana pasada, lo que reavivó la posibilidad de un regreso a una guerra abierta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con lanzar una ofensiva aérea de gran escala contra la infraestructura iraní y también evitó descartar un eventual ataque terrestre contra la costa o las islas de Irán. Funcionarios estadounidenses señalaron que los ataques contra el sur del país buscan, en parte, ampliar el margen de opciones de Trump.

Sin embargo, esas acciones podrían llevar a Irán a intensificar a su vez el conflicto, ya sea atacando infraestructura de países vecinos o profundizando la interrupción del suministro energético mediante ataques de sus aliados en Yemen contra embarcaciones que transitan por el mar Rojo.

Se reactiva la guerra en Medio Oriente

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) incluyó la “infraestructura logística militar” entre los objetivos que aseguró haber atacado en su última ofensiva contra Irán, la primera vez en más de una semana que menciona infraestructura como blanco de sus bombardeos.

Por el momento, los ataques parecían concentrarse principalmente en zonas costeras del sur del país, que ya habían sido blanco de intensos bombardeos en los últimos días.

La Carrier Air Wing 7 vuela en formación sobre el portaaviones USS George H.W. Bush en el mar Arábigo - - US NAVY

Medios estatales iraníes informaron que al menos cinco puentes fueron alcanzados en el sur de Irán. Según esos reportes, siete personas murieron en ataques contra puentes en el puerto sureño de Bandar Khamir, donde también fue alcanzada la estación ferroviaria. Más al este, y lejos de la costa, un aeropuerto fue atacado en Iranshahr, una ciudad de una provincia fronteriza con Pakistán.

Reuters no pudo verificar de forma independiente esas versiones, que también daban cuenta de otros ataques mortales, entre ellos uno que mató a una mujer e hirió a su hijo en el puerto de Bandar Abbas.

💥 #US strikes hit multiple civilian bridges, railways & infrastructure in #Iran's southern Bandar Khamir district; targeting civilian vehicles that were using the bridge. It was the sixth consecutive night of attacks.



Authorities said at least eight people have been killed in… pic.twitter.com/NLY4dsIbqJ — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 17, 2026

Irán, por su parte, aseguró haber atacado bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Qatar, así como una estación de radar de Estados Unidos en Omán y varios aviones militares estadounidenses estacionados en Jordania.

También se oyeron explosiones en Doha, la capital de Qatar, donde el Ministerio del Interior informó que un chico resultó herido por la metralla.

El régimen islámico afirmó además haber lanzado un ataque contra Siria, aparentemente por primera vez desde el inicio de la guerra, con el objetivo de alcanzar lo que describió como una base de las fuerzas especiales estadounidenses en Al Tanf. Siria sostiene que las tropas de Estados Unidos abandonaron esa base a principios de este año. Una fuente militar siria indicó que el ataque impactó en las inmediaciones del complejo y no provocó daños ni víctimas.

Bandar Khamir

El acuerdo provisional para poner fin a la guerra se derrumbó el 7 de julio, cuando Irán atacó embarcaciones en el estrecho de Ormuz y Estados Unidos respondió con bombardeos aéreos.

La reanudación de los combates volvió a paralizar en gran medida el tráfico por la ruta marítima más importante del mundo para el transporte de energía, lo que impulsó el precio del petróleo hasta alrededor de 85 dólares por barril esta semana.

ورود واحد 11 سپاه تفنگداران نیروی دریایی آمریکا (مستقر در ناو باکسر) به نفتکش WEN YAO برای اعمال محاصره دریایی ایران، امروز 16 جولای 2026.pic.twitter.com/Nn3m1D4jsy — Mehdi H. (@mhmiranusa) July 16, 2026

Irán anunció el cierre del estrecho, mientras que Washington restableció su propio bloqueo sobre los puertos iraníes.

En el último incidente en el mar, el Ejército estadounidense informó que abordó el buque petrolero Wen Yao para hacer cumplir el bloqueo y difundió imágenes en las que se ve a Marines descender en rapel desde un helicóptero hasta la cubierta del barco, donde uno de ellos posó frente a una bandera iraní.

Por su parte, el servicio británico de seguridad marítima UKMTO informó que un buque petrolero fue alcanzado el jueves por un proyectil frente a la costa de Omán.

Amenazas a la infraestructura civil

Aunque ambos bandos han intercambiado ataques diariamente, hasta ahora habían evitado ir más allá de los límites que se habían impuesto en etapas anteriores del conflicto, cuando la infraestructura civil y los principales objetivos económicos permanecían en gran medida fuera del alcance de los bombardeos por temor a represalias.

Irán advirtió que atacará infraestructura civil en Medio Oriente si Trump concreta su amenaza de bombardear la infraestructura iraní.

El lanzamiento de un misil iraní contra objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein - - SEPAHNEWS.COM

También dio señales de que podría instar a sus aliados hutíes en Yemen a bloquear otro paso estratégico: el estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada del mar Rojo. Esa medida podría agravar la crisis energética mundial al interrumpir otra de las principales rutas de exportación del petróleo de Medio Oriente. Fuentes consultadas por Reuters afirmaron que Teherán ya ordenó a los hutíes actuar si Washington ataca la infraestructura iraní.

El aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto incrementó la presión sobre Trump para poner fin cuanto antes a una guerra impopular. Sin embargo, dejar a Irán con el control del estrecho de Ormuz supondría un revés estratégico para Estados Unidos en una región donde sus fuerzas han actuado durante décadas como principal garante de la seguridad.

En un discurso televisado el jueves por la noche, centrado principalmente en la seguridad electoral, Trump aseguró que Estados Unidos está “ganando ampliamente en Irán” y afirmó que “muy, muy pronto verán los frutos de ese esfuerzo”.

Agencias AP, AFP, Reuters y Xinhua