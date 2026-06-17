Mundial 2026: medios europeos reaccionaron a un falso comentario racista de un relator argentino hecho con IA en Francia-Senegal

Distintos diarios europeos replicaron un audio generado con inteligencia artificial donde se escucha una supuesta transmisión del Mundial con declaraciones racistas. El audio simulaba la voz de un relator durante el partido disputado entre Francia y Senegal por la Copa del Mundo 2026.

“Las buenas sensaciones del equipo de Didier Deschamps y la felicidad de los aficionados quedó empañada por unas censurables palabras pronunciadas por un comentarista argentino durante el encuentro que han llegado a la prensa gala y han enfurecido al país”, describió el diario español ABC.

La nota publicada por uno de los diarios más conocidos de España

De acuerdo con esa publicación, la situación representaba una “reincidencia” en conductas de esa índole tras supuestas polémicas previas vinculadas a futbolistas argentinos.

El material deepfake —registros de apariencia realista, pero que efectivamente no sucedieron— al que hace referencia presentaba una voz que definía el empate parcial del primer tiempo entre los seleccionados de Francia y Senegal, describiéndolos como “dos países africanos”.

Los usuarios de las redes sociales viralizaron el fragmento y generaron una tendencia digital, que llegó a distintos medios de gran escala. “Uno de los narradores del encuentro resumió el primer acto, que concluyó con empate a cero, afirmando antes de hacer una pausa que «terminado el primer tiempo en New Jersey, cero para Francia, cero para ‘Senegral’, por ahora ambos países africanos empatados»”, continuó narrando el diario citado.

Por otra parte, el medio francés Le Parissien también dio inicialmente la noticia por cierta en su portal digital, aunque luego tuvo que admitir que era falsa.

“Contrariamente a lo que pudimos creer, la información según la cual se habría pronunciado un comentario racista en vivo en la televisión argentina durante Francia-Senegal no es verdadera. Se trata de un montaje en el que las declaraciones (“un partido entre dos equipos africanos”) fueron añadidas deliberadamente a posteriori a los comentarios originales en un video compartido por un medio argentino, La Derecha Diario. La redacción de Le Parisien presenta sus disculpas a los lectores“, publicó el medio francés.

La nota (retirada) del diario francés Le Parisien

Por su parte, el relator damnificado, Nicolás Haase, desmintió el fake a través de sus redes sociales y aclaró que la grabación difundida es una falsificación. “En las últimas horas comenzó a circular un audio/video manipulado digitalmente en el que se me hace decir algo que jamás dije”, señaló el periodista deportivo.

“Invito a quienes tengan dudas a escuchar la transmisión completa y original, que hoy está al alcance de todos. Estoy absolutamente en contra del racismo, la discriminación y cualquier forma de agresión o violencia verbal. La mentira puede viralizarse rápido. La verdad sigue estando en el audio original”, agregó Haase en su cuenta de X.