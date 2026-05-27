Dura sanción de la Conmebol para un futbolista de la sub-17 argentina por gestos racistas

La Conmebol sancionó con cuatro meses de suspensión a Matheo Benítez Machuca, mediocampista de la selección argentina sub-17, por considerarlo responsable de decir insultos racistas contra los jugadores brasileños durante un partido jugado entre ambos combinados en el último torneo Sudamericano en Paraguay. Ahora la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió apelar formalmente la pena, según pudo saber LA NACION.

El organismo que dirige Alejandro Domínguez se basa en supuestas actitudes racistas que el también jugador de la Reserva de Independiente habría hecho contra sus colegas de Brasil en el encuentro disputado el último 10 de abril, pero que, en principio, las autoridades del fútbol argentino consideran que esas imágenes no figuran en ningún registro fílmico ni que fueron informados por el árbitro del partido en cuestión.

Dura sanción de la Conmebol para un futbolista de la sub-17 argentina: cuatro meses de suspensión para Benítez Machuca. instagram.com/machucavideos32

La penalización contra el futbolista de las inferiores del conjunto de Avellaneda contó con el aval de la FIFA, por lo que su inhabilitación para jugar, que comenzó a regir desde el 7 de mayo (día posterior a que saliera la resolución de la Conmebol), alcanza tanto para compromisos internacionales como para los torneos locales de AFA. De este modo, el volante no podrá sumar minutos en la Reserva de Independiente ni en su respectiva categoría hasta la finalización de su suspensión.

Las fuentes consultadas por este diario indicaron que el expediente disciplinario realizado por el ente del fútbol sudamericano se inició formalmente a partir de la acusación de los futbolistas del seleccionado brasileño, quienes denunciaron que Machuca, que lleva el dorsal 5 en la casaca albiceleste, realizó gestos discriminatorios dentro del campo de juego en el estadio de Sportivo Ameliano. Aunque las imágenes de la transmisión oficial no consiguieron registrar la secuencia exacta de los hechos, los futbolistas de la verdeamarela se lo hicieron saber al árbitro David Ojeda.

Dura sanción de la Conmebol para un futbolista de la sub-17 argentina: cuatro meses de suspensión para Benítez Machuca. instagram.com/machucavideos32

Para penar al jugador argentino, la Conmebol se remitió al artículo 149.1 del reglamento propio, que establece las sanciones por discriminación, y sancionó a Benítez Machuca con la suspensión mínima prevista, de acuerdo al fallo al que accedió LA NACION. En caso de reincidencia, la pena puede elevarse a una inhabilitación de hasta cinco años para ejercer actividades relacionadas con el fútbol.

A partir del 19 de noviembre de este año, y hasta el 13 de diciembre, se disputará en Qatar el Mundial sub-17, por lo que la AFA espera poder lograr una reducción de la pena del futbolista para que pueda disputar los amistosos previos a ese torneo internacional.