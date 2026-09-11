Murió a los 94 años la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral del rey

OSLO.– La princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del recientemente fallecido rey Harald, murió este viernes a los 94 años, según anunció en un comunicado la Casa Real, solo dos días después del funeral del monarca.

“La princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años”, indicó la Casa Real.

El miércoles había asistido en silla de ruedas al funeral de su hermano Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años, tras más de 35 años en el trono. Días antes, el palacio había difundido unas conmovedoras fotos de Astrid visitando el féretro en la capilla del palacio.

La princesa Astrid deja la Catedral de Oslo tras el funeral de su hermano Harald Markus Schreiber - AP

En una de ellas se la veía sentada en silencio junto al ataúd, mientras que otras captaban el momento en que observaba, desde una ventana del palacio, las flores y los homenajes depositados por los ciudadanos en la plaza.

Con el paso del tiempo, las apariciones públicas de Astrid se habían vuelto cada vez más escasas. En agosto, al igual que su hermano, le habían colocado un marcapasos.

Con su muerte desaparece el último de los tres hijos del rey Olav V, quien reinó de 1957 a 1991. A Harald V le sucedió su hijo Haakon VIII, de 53 años y casado con Mette-Marit, que se recupera de un trasplante de pulmón.

El flamante rey rindió homenaje a décadas de servicio de su tía y destacó su dedicación al cuidado de las personas vulnerables y a promover la inclusión.

La familia real, con la princesa Astrid adelante, en una imagen de 2022 TERJE BENDIKSBY - NTB

“A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real de manera cálida y cumplidora con su deber”, declaró. “La tía fue un importante apoyo para el rey Harald y el resto de nosotros en la familia”, añadió.

El rey calificó su fallecimiento de “gran pérdida” y expresó su solidaridad y la de su familia con los hijos y los seres más cercanos de la princesa. Los cinco hijos de Astrid –Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner– también rindieron homenaje a su madre en un comunicado conjunto.

El primer ministro Jonas Gahr Store agradeció a la princesa la contribución que hizo durante toda su vida a Noruega, y la describió como una dedicada representante de la Casa Real hasta el final de sus días.

El impresionante funeral de Estado del fallecido rey Harald Ole Berg-Rusten - Pool NTB

Nacida el 12 de febrero de 1932, Astrid fue hija del rey Olav V y de la princesa heredera Martha. Después del deceso de su madre en 1954, se convirtió en la principal representante femenina de la Casa Real, un cargo que ostentó hasta 1968.

Noruega venía de padecer días atrás la muerte del popular Harald, y en solo dos semanas le toca asistir a una nueva pérdida de la familia real. Harald recibió sepultura tras un funeral de Estado y una ceremonia el 9 de septiembre.

Entre los dignatarios reales presentes en el funeral se encontraban el príncipe William del Reino Unido, el príncipe heredero de Japón y los reyes de Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y España.

También presentaron sus respetos jefes de Estado europeos, los presidentes de Alemania y Finlandia, el primer ministro de Francia y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. En representación de Estados Unidos asistió Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos.

El rey Harald, que era el monarca vivo de mayor edad en Europa, había sido hospitalizado el 17 de agosto. El palacio informó en su momento que fue tratado por una infección bacteriana en la sangre.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, deposita una ofrenda floral en la Plaza del Palacio tras la muerte de Harald Amanda Pedersen Giske - NTB DPA

“Toda una nación está de luto, y el pueblo de Noruega guarda un profundo sentimiento de gratitud por una larga vida al servicio de Noruega”, declaró el primer ministro tras la muerte del rey.

Durante los últimos meses de vida de Harald, la familia real de Noruega se enfrentó a desafíos personales y escándalos.

A principios de año, unos documentos revelaron que la esposa del rey Haakon, la reina Mette-Marit, había mantenido contacto frecuente con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. Más tarde, ella manifestó que ojalá nunca hubiera conocido al difunto financiero, cuya reputación quedó arruinada.

Por otra parte, su hijo de una relación anterior, Marius Borg Høiby –quien no pertenece a la realeza pero creció en el seno de la familia–, fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos delitos de violación.

A Høiby, que se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de la resolución de su recurso, se le concedió permiso para asistir al funeral.

Agencias Xinhua, AFP y Reuters