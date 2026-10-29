Murió Fátima Báñez, exministra de Trabajo de España, en el choque de trenes

El choque de trenes en España se cobró, hasta el momento, 69 víctimas fatales, entre ellas, la exministra de Trabajo Fátima Báñez, quien se encontraba en uno de los vagones del ferrocarril de alta velocidad que impactó en la localidad de Toledo este miércoles. La mujer de 59 años había sido funcionaria del expresidente del gobierno español Mariano Rajoy.

La noticia, consignó el diario El País, fue primero confirmada por el portavoz del Partido Popular (PP), Borja Sémper. “Te vamos a echar mucho de menos, querida Fátima, amiga. DEP Fátima Báñez”, escribió en redes sociales, aunque luego borró el mensaje. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también lamentó la muerte a través de un posteo en redes.

“Qué pena tremenda nos causa la muerte de Fátima Báñez en el accidente de tren. Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente… La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política", publicó en su cuenta de X.

El posteo de Díaz Ayuso X

Báñez —que habría cumplido 60 años el próximo 6 de enero— fue la primera mujer en ocupar el cargo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y fue también la que más tiempo estuvo al frente de la cartera, desde 2011 y hasta 2018. Entre otras cosas, le tocó gestionar la crisis económica provocada por la Gran Recesión española entre 2008 y 2014.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (Icade) y con un máster en Gestión Pública de la escuela de negocios IESE, el medio español destacó su rol como una de las colaboradoras más estrechas de Rajoy antes y durante su mandato.

Tras haber abandonado la política institucional en 2019, Báñez se dedicaba principalmente al sector corporativo, la consultoría empresarial y la representación institucional de la Fundación CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).

El choque en Toledo

Báñez era una de las 540 personas que iba a bordo de los dos trenes que chocaron en las inmediaciones de la estación de Urda. Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de Andalucía.

Hay más de 150 heridos por el choque Anadolu - Anadolu

En comunicación con LA NACION, el operador del sistema ferroviario de España, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), indicó que el incidente ocurrido en la mañana de este miércoles se produjo con dos trenes Renfe AVE e Iryo entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla. Producto del choque, que tuvo lugar a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, dos vagones de la formación Iryo descarrilaron hacia el terraplén.

ADIF es una entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación.​

El tren AVE colisionó contra los últimos vagones de un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía. Según le informó una fuente con acceso a la investigación a la agencia Reuters, el Iryo estaba parado cerca ​de ⁠la ⁠ciudad de ​Toledo, por orden ‌del gestor de ​infraestructuras ​ferroviarias ADIF y debido a un fallo en la señalización, antes de ser embestido por la otra formación.

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Punto de Mando Avanzado en Urda informaron que todos los fallecidos del tren AVE iban en el vagón que encabezaba la formación.