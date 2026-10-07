Murió Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desalojo desató las masivas protestas por la vivienda en España

MADRID.- María Carmen Abascal, la mujer de 87 años mejor conocida como “Maricarmen”, que se volvió el ícono de las protestas por la crisis de vivienda en España, falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, anunció el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, indicó el comunicado, firmado también por su familia y su abogada. “Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”.

“Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, afirmó el texto del anuncio de su fallecimiento.

Maricarmen, con su valija, mientras era desalojada del apartamento en el que vivía desde hacía más de 70 años, el 23 de septiembre pasado Europa Press News - Europa Press

La mujer había sido desalojada por orden judicial del departamento en el que había vivido durante siete décadas el pasado 23 de septiembre, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.

Su imagen siendo sacada del departamento en camilla por la comitiva judicial, mientras numerosos manifestantes le daban su apoyo en la calle, desató una oleada de indignación en toda España.

El desalojo de Abascal desencadenó una serie de protestas en toda España durante las últimas dos semanas, entre las que se incluyen acampes de activistas en una de las principales plazas de Madrid y llamados para hacer frente a la creciente crisis de la vivienda.

Esas protestas, junto con el rechazo por parte de legisladores la semana pasada de los decretos destinados a frenar los desalojos y limitar la suba de los alquileres, llevaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a convocar a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Manifestantes acampan durante una protesta tras el desalojo, el pasado miércoles, de Maricarmen, de 87 años, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos en la plaza Sol de Madrid, España, el domingo 27 de septiembre de 2026. Manu Fernandez - AP

Desde su desalojo, la octogenaria había permanecido internada en el hospital. Debía regresar a casa en cuanto recibiera el alta, después de aceptar un acuerdo con la empresa propietaria de su vivienda.

A pesar de su internación, Maricarmen se mantenía activa en su reclamo por la crisis de vivienda. “Creo que todos me conocen. Yo no los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a mucha de la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte”, dijo entonces Maricarmen desde la camilla del hospital, en un mensaje grabado difundido por el Sindicato de Inquilinas la semana pasada.

La escasez de vivienda en España presenta patrones similares a los de otros países europeos: una burocracia compleja y la escasez de mano de ​obra que frenan ⁠la oferta, la proliferación de alquileres de ⁠corta duración y la fuerte demanda en los centros urbanos que impulsan los precios al alza, mientras las zonas rurales se despueblan.

Acampe y huelga

La noticia de la muerte de Maricarmen sucedió mientras en la Puerta del Sol cientos de manifestantes encaraban una nueva noche de acampe en el icónico sitio de la ciudad. Después de que la joven que dirigía la asamblea comunicó la noticia, los integrantes de la protesta mantuvieron un minuto de silencio en su honor.

“No es justo que haya pasado los últimos días de su vida en esta situación”, aseguró la joven. Los cientos de personas reunidas dedicaron un aplauso contundente a Maricarmen tras el minuto de silencio.

“No son muertes, son asesinatos”, estalló en un canto de rabia la multitud de la asamblea.

La política española no tardó en pronunciarse al respecto.

“Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”, escribió en un posteo en su cuenta de X el presidente español, Pedro Sánchez.

Su partido, el PSOE aseguró en una publicación en sus redes oficiales que “el sufrimiento de Maricarmen no puede repetirse. Su lucha contra la injusticia y la especulación no será en vano”.

El sufrimiento de Maricarmen no puede repetirse.



Su lucha contra la injusticia y la especulación no será en vano.



Descanse en paz. — PSOE (@PSOE) October 7, 2026

Irene Montero, eurodiputada del partido de izquierda Podemos, escribió en su cuenta de X: “No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen”.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial de España, lamentó la noticia y afirmó que Maricarmen se había convertido en un símbolo de lo que les estaba sucediendo a muchas familias, personas mayores y jóvenes que luchan por conseguir una vivienda propia o por conservarla.

No es una muerte, es un asesinato.



Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen pic.twitter.com/y7RUog27fm — Irene Montero (@IreneMontero) October 7, 2026

El diario español El País compartió una imagen en la que se ve la puerta de su antiguo departamento con un mensaje que dejó una persona anónima. “Descansa en paz, Maricarmen”, se lee en la nota, junto a un corazón.

Los principales sindicatos españoles llamaron este miércoles a una huelga general para el 11 de noviembre, a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas, principalmente para luchar “por mejores salarios” y “una vivienda digna”.

El Sindicato de Inquilinas, junto a representantes de CGT, Solidaridad Obrera y CO.BAS, confirmaron el paro reivindicando el legado de Maricamen. “Es evidente que tenemos que comenzar con unas palabras a nuestra compañera Maricarmen. La especulación y el rentismo matan”, dijo Alicia del Río, vocera de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, colectivo vinculado a las protestas masivas por la crisis de vivienda. ”La especulación nos cuesta la vida. La memoria de Maricarmen sigue con nosotras y nos hace lucha con más fuerza”.

Medidas aprobadas

La noticia de la muerte de Maricarmen llega un día después de que el gobierno de España aprobara el martes medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda, tras un brote de violencia el lunes en una de las protestas en Barcelona.

Las medidas aprobadas fueron similares a las rechazadas por el Congreso la semana pasada. El gobierno de Sánchez carecía de mayoría y sufrió una dura derrota legislativa cuando los partidos de oposición de derecha rechazaron decretos de emergencia para abordar la crisis de vivienda.

Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años, es trasladada en camilla tras ser desalojada de su vivienda en Madrid el 23 de septiembre de 2026. DANI DUCH - LA VANGUARDIA

No obstante, tras convocar el lunes a elecciones anticipadas, el ejecutivo impulsó nuevas medidas que deberán ser ratificadas por una asamblea interina permanente en lugar del Congreso, que fue disuelto. Esta asamblea interina, llamada Diputación Permanente, está formada por 69 miembros, frente a los 350 que ocupan escaños en el Parlamento ordinario. La coalición de Sánchez necesitará solo 35 votos para aprobar las medidas.

El presidente del gobierno aun así pidió los votos de los opositores, diciendo: “No estamos hablado de una cuestión ideológica, sino de sentido común”.

Una manifestante sostiene un cartel que dice “¡Decreto Maricarmen ya!”, en referencia a Maricarmen Abascal, una pensionista de 87 años desalojada de su casa en Madrid, durante una manifestación con motivo de la visita del presidente del Gobierno español en medio de la crisis de vivienda en España, el 28 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña. JOSEP LAGO - AFP

“Muchos españoles están esperando soluciones —no solo quienes se concentran y esperan en cuentos de plazas ni tampoco los miles de manifestantes en las calles— me refiero a millones de ciudadanos que esperan de sus representantes coraje para hacer frente a los poderosos y no sumisión”, expresó Sánchez.

Las 21 medidas incluyen facilitar el alquiler o la compra de una nueva vivienda, ampliar la protección contra los desalojos para los residentes vulnerables, regular el alquiler de habitaciones, imponer un nuevo impuesto a los alquileres de temporada, prohibir las compras especulativas de inmuebles y conceder beneficios fiscales a los propietarios y a los inquilinos que paguen a tiempo.

Varias personas se congregan junto a una pancarta que reza «Ni una Maricarmen más» —en referencia a Maricarmen Abascal, una pensionista de 87 años desahuciada de su casa en Madrid— mientras manifestantes acampan para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, el 27 de septiembre de 2026. THOMAS COEX - AFP

“No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que se han producido después de decaer los decretos”, dijo Sánchez a los periodistas en el Palacio de la Moncloa.

El gobierno también creará un fondo de 10.000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda, así como subvenciones a la construcción, añadió.

Agencias AFP, Reuters, y diario El País