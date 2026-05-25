Murió Toshifumi Suzuki, un destacado empresario japonés vinculado al crecimiento de una importante marca de minimercados

El empresario japonés Toshifumi Suzuki murió este lunes a los 93 años. Era expresidente de Seven & i Holdings y reconocido por gran crecimiento que había logrado generar en la marca 7-Eleven. “Falleció debido a una insuficiencia cardíaca”, señaló la compañía en un comunicado.

“Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que le mostraron en vida e informar respetuosamente de su fallecimiento”, continuó el texto difundido por la empresa para hacer pública la noticia.

El empresario japonés es conocido por haber abierto la primera tienda de 7-Eleven en Japón en 1974 y por haber convertido el negocio en la cadena de mercados más grande del mundo. También convirtió a la sede estadounidense, que atravesaba dificultades, en una filial de la empresa japonesa y la reconstruyó.

Toshifumi Suzuki murió a sus 93 años

Según indicó The Business Times, Suzuki generó una revolución en la forma de consumir de la sociedad japonesa. Fue el impulsor del primer negocio que se mantuvo abierto las 24 horas. En esa época los mercados atendidos por las propias familias dominaban el panorama minorista local. En ese marco, compró la empresa matriz estadounidense de 7-Eleven luego de que la compañía se declarara en bancarrota. El empresario japonés revitalizó la compañía y la expandió hasta tener actualmente más de 85.000 locales en todo el mundo.

“Cuando decidí traer 7-Eleven a Japón, todo el mundo decía que no tendría éxito y se oponía a la idea: ejecutivos, profesores universitarios, consultores, todos”, contó Suzuki en una entrevista brindada en 2013 y agregó: “Sabía que estaban equivocados”.

Toshifumi Suzuki fue un reconocido empresario vinculado a una marca de locales minoristas

El empresario llegó a ser presidente y director ejecutivo de la empresa matriz de 7-Eleven. Durante su gestión al frente de la compañía logró expandirla a nuevos países y aumentó la cantidad de locales que presentes, entre otros lugares, en Estados Unidos.

Por otra parte, Reuters indicó que, en 2016, el empresario japonés dio un paso al costado del cargo que ocupaba en Seven & i Holdings. Según señaló, la decisión se debió a una disputa administrativa. Sin embargo marcaron que, incluso tras dejar su rol efectivo, Suzuki continuó siendo una figura que generó gran nivel de influencia dentro del sector minorista de Japón.

Más adelante, la empresa continuó su expansión. En 2021, compró por US$21.000 millones a otra marca de mercados minoristas llamada Speedway, que estaba en manos de Marathon Petroleum. También se apropió de la compañía Sunoco, de estaciones de servicio.