Presos tomaron una cárcel en Venezuela para denunciar torturas y exigir cambio de autoridades
Los reclusos del penal de Barinas realizaron una protesta en los techos del establecimiento, incendiaron colchones y denunciaron disparos y malos tratos por parte del personal penitenciario
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BARINAS.- Presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado a unos 500 kilómetros de Caracas, Venezuela, tomaron este domingo el establecimiento con el objetivo de denunciar torturas por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal.
Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían la cara tapada.
Además, en consecuencia de la protesta, se vieron columnas de humo saliendo de la cárcel. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas. Las escenas del motín quedaron registradas por diferentes personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar y compartieron las imágenes en redes sociales.
Según indicó AFP, durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
En tanto, en videos compartidos por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los presos pidieron la destitución del recién nombrado director de la prisión, Elvis Macuare Guerrero, alegando que les quitó la ropa, prohibió recibir visitas y los presionó para vender drogas.
Según la organización sin fines de lucro, los presos aseguraron haber sido “víctimas de golpizas y torturas”, dijeron también que fueron sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”. En ese marco, según la ONG, 1200 hombres y más de 100 mujeres se declararon en huelga este domingo en este establecimiento.
“Nos están matando a palos cada vez que les dan las ganas”, “nos tiene amenazados” fueron algunas de las declaraciones que dieron los presos mediante los videos que grabaron en el interior del penal durante la protesta. También expusieron las condiciones del establecimiento y la responsabilidad de las autoridades carcelarias: “Nos tienen durmiendo en el suelo, nos quitó el deporte, el estudio”. En cuanto a su medida de fuerza, señalaron que se llevó a cabo de manera pacífica.
En el marco de la protesta desatada en el techo del penal, los reclusos afirmaron que el personal penitenciario abrió fuego contra los manifestantes y que hubo algunos heridos.
“En este momento nos sentimos atacados por todos los funcionarios públicos del instituto, principalmente por el director Macuare, el cual nos ataca con armas de fuego”, dijo un preso en un video compartido en X por el OVP en el que se ve a un hombre con una herida de bala en el pecho.
Asimismo, familiares de los reclusos se enfrentaron afuera del penal con oficiales de la Guardia Nacional, armados con escudos antimotines, mientras intentaban sin éxito impedirles la entrada. Según informaron a la ONG, se escucharon gritos y explosiones pocos minutos después de que los agentes ingresaran.
Por su parte, las autoridades venezolanas no contestaron a las solicitudes de comentarios y se espera una respuesta.
Con información de AFP y Reuters.
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