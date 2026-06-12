Musk tocó la campana y prometió llegar a Marte en el histórico debut de SpaceX en Wall Street

NUEVA YORK.– SpaceX inició este viernes su primer día como empresa cotizante en Wall Street con una promesa a la altura de su fundador, Elon Musk: llevar a la humanidad a Marte y, eventualmente, más allá.

“SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró Musk durante un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, poco antes de que la compañía comenzara a operar en el Nasdaq tras completar la mayor oferta pública inicial de la historia.

El frenesí por las acciones de la empresa espacial arrancó de inmediato. La firma dirigida por Musk hizo su esperado debut bursátil bajo el ticker SPCX, en una jornada que puso a prueba si la demanda sin precedentes de los inversores podía traducirse en un estreno espectacular para la mayor salida a bolsa del mundo.

Se esperaba que los papeles abrieran en torno a los 171 dólares por acción, un salto cercano al 27% frente al precio de colocación de 135 dólares. La operación permitió a SpaceX recaudar 75.000 millones de dólares mediante la venta de más de 555 millones de acciones, con una valuación de 1,77 billones de dólares, lo que la ubicó de inmediato entre las mayores empresas de Estados Unidos.

El video de Space X con la participación de Elon Musk

La magnitud del debut convirtió la jornada en una de las mayores pruebas para la infraestructura bursátil de Wall Street en años. Bolsas, operadores y bancos colocadores se prepararon para un volumen extraordinario de órdenes, decididos a evitar los problemas técnicos que empañaron la salida a bolsa de Meta en 2012.

Como SpaceX es considerada un ensayo general para una nueva generación de megacotizaciones, el mercado también observaba el debut como una señal del apetito inversor de cara a futuras ofertas públicas de gigantes de la inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI.

La negociación de las acciones podía demorarse hasta la mitad de la jornada bursátil, mientras el Nasdaq recopilaba órdenes de compra y venta y los colocadores esperaban a que se equilibraran la oferta y la demanda.

Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX, habla por video antes del toque de la campana de apertura en el Nasdaq MarketSite durante el lanzamiento de la oferta pública inicial de la compañ SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Esperamos que SpaceX experimente un repunte inmediato debido al revuelo que ha suscitado la operación, quizá por encima del 20%”, afirmó Samuel Kerr, director global de mercados de capital de Mergermarket. “Cualquier cifra inferior me pondría nervioso”.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, tocaron la campana de apertura del Nasdaq a las 9.30, hora local, mientras Musk participaba desde Texas. “Le di a SpaceX un 10% de posibilidades de tener éxito”, dijo el magnate, al recordar los inicios de la compañía.

La salida a bolsa consolidó el estatus de megamultimillonario de Musk y empujó a SpaceX al club de las empresas más valiosas del mundo, pese a que la firma registró pérdidas de casi 5000 millones de dólares el año pasado y generó apenas una fracción de los ingresos de gigantes tecnológicos con valuaciones comparables.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX, que transporta la misión Starlink 10-54, despega desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral CHANDAN KHANNA - AFP

El rendimiento de la acción también pondrá a prueba la llamada “prima Musk”, el valor adicional que los inversores atribuyen a las compañías vinculadas al empresario. Ese fenómeno fue durante años una fuerza central detrás de la valuación de Tesla, aunque quedó bajo presión por el papel activo del magnate en la administración de Donald Trump y por las dudas sobre la evolución de algunos de sus negocios.

La mayor salida a bolsa del mundo

La operación récord marcó la culminación de las ambiciones espaciales y tecnológicas que Musk cultivó durante más de dos décadas. También reescribió el manual de las salidas a bolsa de Wall Street, al atraer una ola de inversores minoristas y superar con amplitud los antecedentes más grandes del mercado.

Con 75.000 millones de dólares recaudados, la OPI de SpaceX duplicó con creces la de Saudi Aramco en 2019, hasta ahora la mayor de la historia. La compañía se convirtió además en la primera empresa estadounidense en debutar con una valuación superior al billón de dólares y en la séptima mayor firma del país por capitalización bursátil.

El logo de SpaceX se exhibe afuera del Nasdaq MarketSite durante el lanzamiento de la oferta pública inicial de la compañía, en Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La valuación podría aumentar aún más si los bancos colocadores ejercen su derecho a vender acciones adicionales, una decisión que suele tomarse dentro de los 30 días posteriores a la oferta.

Aunque SpaceX podría tener que esperar para ingresar al S&P 500, su esperada incorporación acelerada al Nasdaq 100 la convertiría pronto en una participación importante para fondos pasivos y ETF que replican ese índice, lo que crearía una nueva fuente de demanda para sus acciones.

“Tenemos que remontarnos 100 años atrás para encontrar emprendedores comparables. Es un visionario diferente a los demás y ejecuta sus planes extremadamente bien”, afirmó Joel Shulman, director ejecutivo de ERShares, que gestiona un ETF con exposición a SpaceX.

Según las nuevas normas de ingreso rápido del Nasdaq, la empresa tardaría aproximadamente un mes en incorporarse al índice, frente a la espera habitual de hasta un año. Algunos analistas prevén que el debut desencadene una reorganización de carteras, con presión vendedora sobre otros pesos pesados tecnológicos a medida que los fondos se reorienten hacia SpaceX.

La promesa y los riesgos

A pesar del entusiasmo que rodea a la compañía, determinar el valor real de SpaceX sigue siendo un ejercicio complejo. La empresa afirmó que su oportunidad de mercado asciende a 28,5 billones de dólares, una cifra que definió como la mayor de la historia de la humanidad.

Imágenes de cohetes de SpaceX se exhiben en pantallas de Times Square, cerca del Nasdaq MarketSite, después de que directivos de la compañía tocaran la campana de apertura para celebrar el lanzamiento de la oferta pública inicial de SpaceX en Nueva York TIMOTHY A. CLARY - AFP

Su posición dominante en el sector espacial es uno de los principales argumentos de los inversores. SpaceX sostiene que sus operaciones representaron más de cuatro quintas partes de la masa lanzada a órbita en los últimos tres años, mientras Starlink se consolidó como una fuente clave de ingresos y una de las piezas más atractivas de su negocio.

Pero los riesgos también son considerables. Entre los principales obstáculos para justificar una valuación tan alta figuran la competencia de rivales como Blue Origin, de Jeff Bezos, que busca acelerar la comercialización del espacio y disputar contratos gubernamentales, y las dudas sobre la capacidad de SpaceX para convertir sus proyectos más ambiciosos en negocios rentables.

El debut de SpaceX también golpeó a otras compañías del sector espacial. Las acciones de firmas como Intuitive Machines, Planet Labs y Satellogic caían entre 7% y 12% durante la sesión, en medio de una rotación de los inversores hacia el nuevo gigante del mercado.

Agencias AFP y Reuters