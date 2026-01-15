NASA: por qué la primera evacuación médica espacial fue tan peligrosa y quién será la primera mujer en pisar la Luna

Durante la madrugada del jueves se produjo un hecho histórico: la NASA realizó la primera evacuación médica espacial y los cuatro tripulantes de la cápsula Dragon de Space X regresaron sanos y salvos a la Tierra.

El astrónomo Diego Bagú dialogó con LN+ para explicar por qué la operación fue tan peligrosa y vaticinó quién será la primera mujer en pisar la Luna.

“Aunque no tenemos muchas precisiones, podemos decir que el regreso fue un éxito”, resaltó Bagú. “Y si bien solo uno de los cuatro tripulantes era el que tenía una grave condición médica, tuvieron que volver todos por una cuestión de seguridad”, detalló el experto.

Consultado sobre los riesgos que implicaba este regreso, Bagú argumentó: “En los despegues, pero principalmente en los aterrizajes, las naves sufren muchos movimientos y desaceleraciones”. “Es por eso que cada astronauta tiene un asiento ergonómico que se ajusta al tamaño particular de cada uno”, agregó.

¡Bienvenidos a casa, Crew 11! 🚀

A las 3:41 a. m. ET (hora del este), la nave Dragon de @SpaceX amerizó frente a la costa de San Diego, California. pic.twitter.com/JVVVClSdqC — NASA en español (@NASA_es) January 15, 2026

“Entonces, que un astronauta regrese en un asiento que no es el propio, es muy peligroso. Además, por más de que caen al mar, el golpe final es muy importante”, explicó el astrónomo.

El amerizaje de la cápsula fue en aguas del océano Pacífico, muy cerca de la costa de San Diego, en California, tras una maniobra que duró casi 11 horas.

¿Una mujer en la Luna?

En el intercambio con LN+, Bagú hizo un vaticino y dio el nombre de quien, a su entender, será la próxima astronauta en pisar la luna. “Jessica Meir, no tengo dudas”, subrayó. En consonancia, el astrónomo dijo que “dentro de poco se dará algo muy importante: el 12 de febrero la NASA realizará una nueva misión a la Luna”.

“Aunque no será para descender, sino únicamente para orbitar y regresar”, aclaró.

Los cuatro astronautas regresaron sanos y salvos a la Tierra en la madrugada del jueves NASA

Sobre la posibilidad de que un ciudadano común y corriente llegue a la Luna, Bagú reveló: “Para eso falta muchísimo. Por ahora, lo que si es posible es la realización de viajes espaciales. Y aunque son carísimos, hay fila de espera”.