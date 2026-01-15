Cuatro astronautas regresaron a la Tierra en la primera evacuación por razones médicas en la historia de la NASA

SAN DIEGO.- Cuatro astronautas regresaron sanos y salvos a la Tierra en la madrugada del jueves, después de que una grave condición médica no revelada que afectaba a uno de ellos obligó a poner fin a su misión en la Estación Espacial Internacional (EEI) unas semanas antes de lo previsto.

Se trató de la primera evacuación por cuestiones médicas en la historia de la NASA desde este centro de investigación.

Los cuatro astronautas en el regreso a Tierra

El amerizaje, a bordo de la cápsula Dragon de Space X, se produjo en aguas del océano Pacífico, muy cerca de la costa de San Diego, tras una maniobra que duró menos de 11 horas desde el momento en que los astronautas salieron del complejo orbital.

La agencia espacial estadounidense tomó esta medida histórica debido a un problema de salud serio que afectó a uno de los tripulantes. Aunque la identidad de la persona afectada se mantiene bajo estricta reserva por motivos de privacidad médica, las autoridades confirmaron que el paciente estuvo y continúa en estado estable.

NASA: finalizó con éxito la primera evacuación médica de una misión

El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, que monitoreó toda la operación desde el Control de Misión en Houston junto a las familias de los tripulantes, declaró que el astronauta se encuentra de buen ánimo y que ya comenzó los controles médicos adecuados.

El grupo de la misión Crew-11, que estuvo integrado por los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui, se desacopló del complejo orbital a las 22.20 GMT del miércoles.

La cápsula de Space X es recuperada por uno de los buques de rescate

Tras cinco meses en el espacio, a las 0.41 horas locales, la nave tocó el agua en un amerizaje nocturno. Después del impacto, un barco de recuperación que contaba con un equipo habitual de expertos médicos a bordo asistió a los astronautas.

Los tripulantes salieron de la cápsula uno por uno y recibieron ayuda para su traslado en camillas reclinables. Mientras la prensa registraba el momento, los astronautas saludaron a las cámaras antes de sus revisiones médicas estándar.

James Polk, jefe médico y de salud de la agencia, explicó que la decisión de adelantar el regreso respondió al riesgo y a una duda persistente sobre el diagnóstico exacto de la afección.

La cápsula de Space X deja una estela en el cielo mientras desciende hacia el océano

Por su parte, el astronauta Mike Fincke calificó la medida como deliberada para permitir evaluaciones en la Tierra, donde existe toda la capacidad diagnóstica necesaria.

“Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos”, afirmó a través de sus redes sociales. Además, añadió que es la decisión correcta, a pesar de que el final de la misión tenga un punto agridulce.

El problema de salud se manifestó el pasado 7 de enero. Este hecho provocó la cancelación de una caminata espacial que Cardman y Fincke debían realizar al día siguiente.

Isaacman señaló que los preparativos para esa actividad no originaron la situación médica. Sin embargo, advirtió que sería prematuro cerrar cualquier puerta sobre las causas del incidente o sacar conclusiones definitivas en este momento.

Los astronautas son recibidos por personal de Space X en uno de los buques de rescate

Por su parte, Amit Kshatriya, un alto cargo de la NASA, recordó que los cuatro astronautas evacuados recibieron entrenamiento para afrontar situaciones médicas imprevistas y elogió la forma en que gestionaron el caso.

La NASA decidió el traslado inmediato de toda la tripulación hacia un hospital en el área de San Diego mediante vuelos en helicóptero desde el barco de recuperación. Se espera que los cuatro miembros vuelen a Houston este viernes, bajo el supuesto de que todos posean la salud necesaria para el viaje.

En ese centro, el astronauta en cuestión recibirá exámenes médicos detallados. Mientras tanto, no existe una fecha clara para el retorno de Platonov a Rusia.

Una imagen del 18 de marzo de 2025, de cuando la nave Dragon SpaceX regresaba a la Tierra, trayendo de regreso a los dos astronautas de la NASA que llevaban nueve meses varados en la EEI SpaceX

Este retorno anticipado dejó al laboratorio orbital con solo tres residentes: el estadounidense Chris Williams y los rusos Sergei Kud-Sverchkov y Sergei Mikáev. Estos tres tripulantes llegaron a la estación en noviembre a bordo de una nave Soyuz.

La EEI ya funcionó en el pasado con una tripulación reducida, pero la NASA advirtió que no podrá realizar nuevas caminatas espaciales, ni siquiera en casos de emergencia, hasta que llegue el relevo.

El lanzamiento de la nueva tripulación se adelantará para mediados de febrero. Este nuevo equipo cuenta con dos estadounidenses, un francés y un cosmonauta ruso.

La EEI es un ejemplo de cooperación multinacional entre Estados Unidos, Rusia, Europa y Japón que se mantiene habitada de forma continua desde el año 2000.

Una imagen del planeta Tierra tomada desde la EEI en octubre de 2025 SEN - SEN

La estación representa uno de los pocos ámbitos de cooperación bilateral que aún perduran entre Washington y Moscú, ya que ambas naciones se turnan para el transporte de ciudadanos de un país en las naves del otro.

Situada a 400 kilómetros de altura, sirve como banco de pruebas para futuras misiones que buscan llevar humanos a la Luna y a Marte.

Sin embargo, el centro tiene fecha de caducidad: se prevé que deje de funcionar después de 2030. En ese momento, la estación descenderá de forma gradual hasta su desintegración sobre el Punto Nemo en el Pacífico, un área remota conocida como el cementerio de naves espaciales.

Agencias AP, AFP y Reuters