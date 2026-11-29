Las negociaciones para formar gobierno en Israel continúan rodeadas de incertidumbre después de la reunión entre el primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, y el dirigente centrista Gadi Eisenkot. Tras el encuentro, ambos reconocieron que siguen existiendo diferencias y no informaron avances concretos.

En un comunicado conjunto difundido por el partido Likud, de Netanyahu, y la formación Yashar, de Eisenkot, señalaron que el encuentro transcurrió en un “clima serio” y que los representantes de ambos sectores intentaron acercar posiciones. Aun así, el texto destacó que persisten las “profundas divergencias” que los separan y no hizo referencia a eventuales progresos ni a una nueva reunión.

Isaac Herzog junto a Gadi Eisenkot Menahem Kahana - dpa DPA

El encuentro se produjo después de una propuesta inesperada de Netanyahu, quien el sábado manifestó públicamente su disposición a que Eisenkot ocupe primero el cargo de primer ministro en un eventual gobierno de rotación. Se trata de una fórmula -utilizada anteriormente en distintas etapas de la historia reciente israelí- que implicaría que ambos dirigentes se alternen en el liderazgo. Eisenkot la rechazó hasta ahora.

Según medios israelíes, Eisenkot respondió que no estaba dispuesto a abandonar a los miembros de su bloque político para formar una coalición junto a Netanyahu. Sin embargo, habría dejado abierta la posibilidad de que el actual primer ministro se incorpore a una alianza liderada por él. Según medios locales, los equipos negociadores de ambos partidos incluso cancelaron una reunión prevista.

Las elecciones legislativas celebradas el mes pasado no lograron ninguna mayoría. El plazo para que Eisenkot consiga reunir los apoyos necesarios vence el próximo 6 de diciembre, aunque podría solicitar una prórroga de dos semanas al presidente Isaac Herzog.

Las negociaciones entre ambos dirigentes se desarrollan en un clima de gran desconfianza. En los últimos días, Eisenkot acusó a Netanyahu de intentar extender los plazos de las conversaciones para hacer fracasar los esfuerzos destinados a formar un gobierno alternativo.

A ello se suman desacuerdos de fondo sobre cuestiones consideradas estratégicas para el país. Entre ellas figuran la creación de una comisión de investigación independiente sobre el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y el futuro de una controvertida reforma judicial impulsada durante el mandato de Netanyahu.

Un gobierno alternativo

Mientras mantiene conversaciones con Netanyahu, el líder centrista Eisenkot avanza simultáneamente en negociaciones con un partido ultraortodoxo y con una formación árabe israelí con el objetivo de construir una mayoría que excluya tanto al actual primer ministro como a sus aliados de extrema derecha.

El líder del partido árabe israelí involucrado en las negociones Raam, Mansur Abas, calificó el sábado por primera vez, aunque de manera indirecta, a Hamás como un grupo “terrorista”, un gesto interpretado como un intento de acercamiento a sectores de la mayoría judía.

Complejas negociaciones para formar gobierno en Israel TIMOTHY A. CLARY - AFP

Las conversaciones con partido ultraortodoxo JUT por su parte, giran principalmente en torno a uno de los temas más sensibles de la política israelí: la exención del servicio militar para los estudiantes religiosos.

El sistema político israelí obliga habitualmente a este tipo de negociaciones. Debido al sistema de representación proporcional, ninguna fuerza suele alcanzar por sí sola la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar, por lo que los acuerdos de coalición forman parte habitual de la dinámica política del país.