Neutralidad, temor global y bolsillo: qué piensan los argentinos sobre la guerra

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente y el latente miedo a una expansión regional del conflicto, la opinión pública argentina sigue la guerra con preocupación pero sin involucramiento directo.

Un nuevo sondeo revela que, frente a la escalada bélica en Medio Oriente, la sociedad argentina adopta una postura mayoritariamente prudente, distante y atravesada por preocupaciones económicas antes que ideológicas. La encuesta nacional, realizada por la consultora Escenarios en marzo de 2026 sobre una muestra de 1218 casos, muestra un patrón consistente: frente a un conflicto internacional de alto impacto, los argentinos priorizan evitar alineamientos, temen una escalada global y traducen la guerra en términos concretos de costo de vida.

El dato más contundente del relevamiento es el amplio consenso en torno a la neutralidad: el 72% de los encuestados considera que la Argentina debería mantenerse al margen del conflicto, muy por encima de quienes proponen alinearse con Estados Unidos e Israel (16,5%) o acercarse a China o Rusia (5,9%). Lejos de responder a una tradición diplomática abstracta, esta preferencia aparece asociada a una lógica de autoprotección. La neutralidad se plantea como estrategia frente a un escenario percibido como ajeno pero potencialmente costoso.

La mayoría de los argentinos opta por la neutralidad frente al conflicto en Medio Oriente, priorizando evitar involucramientos directos STR - AFP

Esa mirada pragmática se refuerza cuando se analiza cómo se procesa el conflicto. La guerra no es leída en clave geopolítica o ideológica, sino como una amenaza directa al bolsillo. El 47% de los encuestados identifica la suba de combustibles como el principal impacto local, y más del 72% cree que el conflicto podría provocar aumentos en el precio del petróleo y la energía en la Argentina. En esa línea, un 61% sostiene que la guerra afectará la economía nacional. La pregunta dominante no parece ser quién tiene razón, sino cuánto costará.

Sin embargo, esa distancia no implica indiferencia. Por el contrario, el estudio muestra una alta percepción de riesgo global. Casi la mitad de los encuestados (49,9%) considera probable que el conflicto derive en una guerra mundial o un enfrentamiento entre potencias, mientras que un 63,5% cree que aumentará el riesgo de atentados terroristas a nivel global. La preocupación por el uso de armas nucleares también alcanza niveles significativos: un 59% manifiesta inquietud ante esa posibilidad. Se trata de un temor transversal, que atraviesa identidades políticas, edades y niveles educativos.

En este contexto, uno de los rasgos más llamativos es la debilidad de las simpatías. Más de la mitad de la población (54%) no se identifica con ninguno de los países en conflicto. Entre quienes sí expresan afinidad, Estados Unidos aparece en primer lugar con el 18,4%, seguido por Irán (11,9%) e Israel (11%).

Este dato sugiere que la sociedad argentina se posiciona más como observadora que como parte involucrada, lo que limita la capacidad de las narrativas políticas de movilizar adhesiones en clave internacional.

La percepción de riesgo global es alta: uno de cada dos considera posible una escalada hacia una guerra mundial - - AFP

Las diferencias aparecen, sin embargo, al segmentar por identidades políticas. Los votantes de Patricia Bullrich y los sectores identificados con el PRO muestran mayor predisposición a alinearse con Estados Unidos e Israel, mientras que los votantes kirchneristas y de izquierda concentran posiciones más críticas hacia Washington y cierto acercamiento relativo hacia países como Irán, Rusia o China.

En el universo libertario, en cambio, se observa una combinación particular: aunque existe una afinidad más marcada con Estados Unidos e Israel en el núcleo ideológico, predomina la preferencia por la neutralidad entre quienes votaron a Javier Milei en 2023.

Los independientes, que constituyen la principal minoría del sistema político, también se inclinan mayoritariamente por la neutralidad, aunque con una afinidad hacia Estados Unidos superior al promedio. Esto sugiere que la simpatía por ese país no se limita a las identidades de derecha, sino que atraviesa sectores más amplios del electorado.

Más allá de las posiciones coyunturales, el estudio detecta una percepción estructural sobre el orden global: el 35% de los encuestados cree que China será la principal potencia mundial en los próximos diez años, frente a poco más del 20% que menciona a Estados Unidos. Esta lectura no implica necesariamente una preferencia por ese país, sino una intuición de cambio en el equilibrio de poder internacional. La sociedad argentina parece registrar un mundo en transición hacia una mayor multipolaridad.

El temor al uso de armas nucleares alcanza niveles significativos y refleja una ansiedad extendida en la sociedad Hasan Sarbakhshian - AP

Otro aspecto relevante es la ausencia de un marco interpretativo dominante sobre el origen del conflicto. Las explicaciones se distribuyen entre quienes lo ven como un intento de frenar el programa nuclear iraní, quienes lo interpretan como una estrategia de Estados Unidos para reforzar su influencia global o quienes lo consideran una escalada iniciada por Washington y sus aliados. A esto se suma un porcentaje significativo —cercano al 20%— que directamente no tiene una opinión formada. Esta dispersión refuerza la idea de una opinión pública fragmentada, expuesta a múltiples narrativas y sin una lectura consolidada de los hechos.

A su vez, el 63,5% teme ante el posible incremento del riesgo de atentados terroristas en distintos países del mundo. Mientras que el 61,2% de los encuestados considera que la guerra tendrá un efecto significativo en la Argentina. Además, el 59% se muestra preocupado por el uso de armas nucleares.

En cuanto a las expectativas sobre el desenlace, predomina la incertidumbre. El 27% cree que Estados Unidos e Israel lograrán imponer sus objetivos, mientras que una proporción muy similar, casi del 26%, considera que el conflicto se extinguirá sin un ganador claro. La guerra es percibida más como un proceso abierto que como un episodio de resolución rápida.

En conjunto, el estudio traza el perfil de una sociedad menos ideologizada de lo que suele suponerse en el debate político local. Frente a un escenario internacional convulsionado, los argentinos priorizan la prudencia, temen la escalada y evalúan los conflictos en función de sus efectos concretos.